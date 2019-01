Cote d'Ivoire: Lutte contre la migration irrégulière - 200 jeunes formés à se prendre en charge

L'Anader veut contribuer à la réintégration durable des migrants de retour.

Au siège de l'Agence nationale d'appui au développement rural (Anader) zone Abidjan, située à Abobo, ce sont 200 jeunes migrants de retour au pays ou potentiels migrants (au nombre de 65) qui ont reçu mercredi, leur parchemin de fin de formation. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet d'installation des jeunes dans les filières agropastorales dans les zones d'Abidjan et alentours. Il est initié conjointement par l'Union européenne et l'Organisation internationale pour les migrations (Ue-Oim) en collaboration avec l'Anader. L'idée est de contribuer à la réintégration durable des migrants de retour et des potentiels migrants en leur offrant de meilleures opportunités d'insertion socio-économique.

Ce projet, fruit d'une signature de convention signée en septembre 2018 et qui court sur six mois (octobre 2018-mars 2019), porte sur un financement de 200 millions de FCfa. Production de poulets de chair, d'œufs, de lapins, transformation de l'arachide en pâte et du manioc en « attiéké », commercialisation de produits vivriers, sont les secteurs d'activité dans lesquels ces jeunes ont été formés. Tout cela, inscrit dans un programme de 12 activités génératrices de revenus. Après la phase théorique, ils devraient faire face à la phase pratique. « C'est une 2e chance qui vous est donnée. Vous devez la saisir », a conseillé Dr Goïta Ouattara, représentant la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur. Selon Lavinia Prati, chargée de projet à l'Oim Côte d'Ivoire, dans le cadre de l'assistance aux jeunes migrants de retour au pays, ce sont plus de 1200 d'entre eux, dans l'ensemble, qui ont pu bénéficier d'un appui pour leur insertion socio-professionnelle. D'autres projets d'appui devraient suivre jusqu'à fin 2020.

De mai 2017 à décembre 2018, ce sont plus de 4000 Ivoiriens qui, de façon volontaire, ont regagné leur pays. Selon le Haut-commissariat pour les réfugiés (Hcr), plus de 1500 réfugiés et migrants ont perdu la vie en tentant de traverser la Méditerranée durant les sept premiers mois de 2018 : « Ce sinistre record a été confirmé après la mort de plus de 850 personnes au cours des seuls mois de juin et juillet, faisant de la Méditerranée la route maritime la plus périlleuse du monde ». En lançant donc ce projet, rappelle le directeur général de l'Anader, Sidiki Cissé, celui-ci vient « contribuer à freiner la migration clandestine » qui présente « des désastres effroyables ». Tout en rendant hommage à ceux qui ont accepté le retour au pays, le patron de l'Anader s'est voulu rassurant : « Nous entendons vous aider à prendre votre place dans le développement de notre agriculture ».