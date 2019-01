Cote d'Ivoire: Transfert (Europe) - Les gros coups du mercato

Parmi les grosses écuries en perte de vitesse, en ce début de saison, le Real Madrid est également attendu sur le marché des transferts. S'ils lorgnent Eden Hazard pour la saison prochaine, les Merengues pourraient se montrer actifs cet hiver, avec l'arrivée de Paulo Dybala, la pépite de la Juventus.

Transfert (Europe) : Les gros coups du mercato

A une semaine de la fin du marché des transferts en Europe, des clubs ont déjà réussi à attirer des stars dans leur écurie.

La période de mutation des joueurs pendant l'intersaison, communément appelé mercato, s'accélère généralement dans les ultimes minutes de sa clôture. Celui de cet hiver 2019 ne fera certainement pas exception. Mais déjà, à une semaine de la fin, des footballeurs bien connus ont déjà changé d'air, ou sont sur le point de le faire.

Fabregas découvre la Ligue 1

Parmi les coups retentissants déjà enregistrés, celui de l'Espagnol Cesc Fabregas, qui a déposé ses valises à Monaco, en Ligue 1 de France. Champion du monde avec l'Espagne en 2010, champion d'Angleterre à trois reprises, une fois champion d'Espagne, finaliste de la Ligue des champions, le joueur de 31 ans a signé pour 3 ans et demi. Transféré quelques mois seulement avant la fin de son contrat à Chelsea, l'Espagnol aurait perçu une prime à la signature avoisinant les 6,5 milliards de Fcfa et touchera 3,9 milliards de Fcfa par an comme salaire. En plus du milieu de terrain espagnol, Monaco s'est attaché les services de l'expérimenté défenseur brésilien de Schalke 04, Naldo. Une recrue qui n'a coûté qu'environ 325 millions de Fcfa au club de la Principauté. La Ligue1 française enregistre également deux internationaux africains en quête de relance. Il s'agit du Gabonais Didier N'Dong (milieu) et du Sénégalais Papy Djilobodji (défenseur central).

Au niveau des transactions entre clubs de Ligue1, on note l'arrivée à Marseille de Mario Balotelli. L'international italien de l'Ogc Nice a effectué sa visite médicale hier, et va s'engager pour les six mois.

Boateng au Fc Barcelone, Higuain à Chelsea

Ailleurs en Europe, ça bouge également dans les grands clubs, où la grosse surprise vient d'Espagne, avec l'arrivée du Ghanéen Kevin-Prince Boateng. L'international ghanéen qui évoluait avec Sassuolo, en Italie, débarque en Espagne, sous la forme d'un prêt dans le club catalan. « Il arrive parce que Munir est parti... Il connaît le boulot. Il peut jouer neuf. Il connaît la Liga, il sait le rôle qu'il vient jouer », explique Ernesto Valverde, l'entraineur du Fc Barcelone. Outre l'arrivée de Boateng, le champion d'Espagne devrait boucler incessamment celui de l'international hollandais, Frenkie de Jong.

En Angleterre, c'est l'arrivée de l'Argentin Gonzalo Higuain qui constitue l'évènement de cette période de transfert. Le joueur du Milan Ac qui a passé sa visite médicale hier, arrive en prêt chez les Blues de Chelsea.

Les coups encore possibles

Parmi les grosses écuries en perte de vitesse, en ce début de saison, le Real Madrid est également attendu sur le marché des transferts. S'ils lorgnent Eden Hazard pour la saison prochaine, les Merengues pourraient se montrer actifs cet hiver, avec l'arrivée de Paulo Dybala, la pépite de la Juventus. Ils seraient prêts à formuler une offre de plus de 65 milliards de FCFa pour le joueur argentin. En Allemagne, Dortmund pourrait tenter le coup pour Wilfried Zaha pour environ 32,5 milliards de Fcfa. Le Bayern de Munich devrait également acter l'arrivée de Benjamin Pavard, le défenseur international français de Stuttgart. Si un accord a été trouvé entre les deux clubs pour la prochaine saison, les Bavarois aimeraient disposer du joueur dès cet hiver.