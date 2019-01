Cote d'Ivoire: Rapec et Totem Communication célèbrent la journée mondiale de la culture africaine

Comme dans plusieurs pays du monde, la Journée mondiale de la culture africaine a été célébrée le jeudi 24 janvier 2019 à Abidjan par Totem communication, structure spécialisée dans l'évènementiel basée à Abidjan-Cocody, en partenariat avec le Réseau africain des promoteurs et entrepreneurs culturels (Rapec).

Au cours cette célébration qui avait pour thème « La Journée mondiale de la culture africaine pour une humanité réconciliée », le DG de Totem communication, du site Afrikipresse et du quotidien l'Intelligent d'Abidjan Alafé Wakili a expliqué le bien-fondé de cette journée.

« Nous allons continuer par une série de célébration et d'activités jusqu'au 24 janvier 2020. La journée mondiale de la culture africaine le 24 janvier de chaque année a été décrétée par l'Union Africaine. Cependant, peu de personnes connaissent cette journée comme les journées internationales de la femme, contre les violences, de la famille, contre la drogue... . La journée mondiale de la culture africaine fait partie des journées pour marquer ou pour célébrer des évènements. Il y a une journée qui est beaucoup plus connue dans le monde et qui est célébrée partout, cette journée, est partie de la France et de rien, c'est la journée de la musique, la fête de la musique. Elle est célébrée tous les ans. C'est cela nous voulons faire pour la journée mondiale de la culture africaine.

Pendant que nous sommes ici aujourd'hui, à Lomé, en Tunisie, à Paris, dans beaucoup d'endroits dans le monde et même aux États-Unis parce qu'ils ont un lien et un intérêt avec l'Afrique, des hommes et des femmes célèbrent aussi la journée mondiale de la culture africaine, aujourd'hui ou durant le week-end. C'est le lieu pour moi, de rendre hommage à celui qui a porté ce projet John Ayité Dossavi Président du réseau africain des promoteurs et entrepreneurs culturels. C'est lui qui porte ce projet depuis plusieurs années. Il y croit et il a réussi à nous faire partager sa foi, son dynamisme, son engagement en faveur de la célébration de la culture africaine ». (... ) Nous célébrons cette journée modestement cette année en prenant rendez-vous pour 2020 pour réaliser un grand évènement, en faisant venir à Abidjan tout ce qui est symbolique de la culture africaine de tous les pays, de tous les continents ».