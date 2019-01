Cote d'Ivoire: Cnps - Les cotisations sont passées de 204 milliards à 291 milliards en 2018

La cérémonie de présentation des vœux du nouvel an doublée du prix de l'excellence a eu lieu à l'espace Latrille évents.

La Caisse nationale de prévoyance sociale (Cnps) a, comme chaque année, célébré vendredi dernier ses meilleurs cadres et agents dans un esprit de saine émulation. Cela, à la faveur de la cérémonie du nouvel an doublée de la remise du prix d'excellence qui a eu lieu à l'espace Latrille évents aux Deux Plateaux.

A la faveur de cet évènement, le Directeur général de la Cnps, Denis Charles Kouassi, a fait le point sur sa gestion après cinq années à la tête de l'institution. Le bilan lui permet de constater que des résultats probants sont enregistrés, même si des défis importants attendent encore la structure.

Il a révélé à ce propos que les cotisations au niveau des recouvrements sont passées de 204 milliards en 2014, à 291 milliards en 2018, soit une évolution moyenne de 9%. Quant au recouvrement des cotisations, le montant est passé de 186 milliards, à 257 milliards en 2018, ce qui donne une évolution moyenne de 8%.

S'agissant des investissements financiers, il a souligné que le dynamisme qui a caractérisé ce segment s'est traduit par une croissance moyenne de 60% de produits financiers sur la période 2014-2018. « Quant au résultat net, il passe de 45 milliards en 2014 à plus de 90 milliards en 2018 ». Il a aussi signalé que le portefeuille financier et monétaire de l'institution s'est accru de façon importante puisqu'il passe de 82 milliards, en 2014, à environ 350 milliards en 2018. Soit une croissance moyenne de 41%.

Le Dg a également fait savoir que le service des droits sur la période s'est effectué de façon régulière dans le strict respect des échéances, à la grande satisfaction des bénéficiaires. De 117 milliards en 2014, les dépenses des prestations se sont élevées, au 31 décembre 2018, à 137 milliards. Soit une évolution annuelle moyenne de 4%.

Il a, par ailleurs, indiqué qu'au titre des actions sociales envers le personnel, la direction a effectué de 2014 à 2018, deux augmentations de salaire et fait payé une prime sociale de performance aux travailleurs. En marge de ces actions, les conditions de vie et de travail du personnel ont été améliorées. Avec l'ouverture de cantines dans les structures d'Abidjan, et un programme de généralisation à l'intérieur du pays.

Le personnel félicite la direction

En retour, le porte-parole du personnel, Christian Kouadio, administrateur délégué de la mutuelle, a réaffirmé leur fierté d'appartenir à la Cnps. Il a salué à sa juste valeur l'engagement, l'infatigabilité, la serviabilité et l'esprit d'écoute des dirigeants. Il a, par ailleurs, promis au Dg que dans l'exécution des missions et des tâches, le souci permanent du personnel reste et demeure le plein investissement de soi, dans la loyauté et la probité, pour la réalisation des objectifs assignés à la direction générale. « Nous resterons toujours à vos côtés, plus que jamais soudés et déterminés à remporter de nouvelles victoires sur les multiples chantiers de développement pour une Cnps plus forte au service de la nation », a-t-il promis.

Christian Kouadio a dit être sensible aux efforts déployés par le Dg pour améliorer les conditions de vie et de travail de ses collaborateurs.

Il a cité, entre autres, la réalisation de certains projets. Notamment la subvention des activités sportives et le transport du personnel ; l'aide à l'acquisition de logements pour les agents et l'élargissement du bénéfice de l'assurance maladie aux agents retraités. L'ambiance de la soirée a été entretenue par le Ballet national ; agrémenté avec un dîner, de l'humour, et un bal.