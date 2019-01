Cote d'Ivoire: Athlétisme (championnat d'Afrique U-18 et U-20) - Les préparatifs avancent

La compétition se déroulera du 15 au 20 avril à Abidjan, et réunira plusieurs athlètes du continent.

La Côte d'Ivoire organisera du 15 au 20 avril le championnat d'Afrique cadets et juniors d'athlétisme. A quelques mois de l'évènement, des émissaires de la Confédération africaine d'athlétisme ont effectué une visite d'inspection récemment à Abidjan. Après avoir visité les installations et fait le tour du potentiel dont dispose la Côte d'Ivoire, ils sont satisfaits des préparatifs. « La Côte d'Ivoire est en avance dans l'organisation », ont-ils déclaré, lors d'un point presse qu'ils ont animé hier à l'Institut de la jeunesse et des sports de Marcory.

« La Côte d'Ivoire dispose d'infrastructures. Les équipements sont 98% opérationnels. Les officiels ont été encadrés et formés avant les Jeux de la Francophonie. Ce qui veut dire que le pays peut dès demain organiser la compétition », a déclaré Gungaram Vivian, le chef de la délégation de la Caa. Il ne reste désormais qu'à peaufiner ces avantages, selon les émissaires de la Confédération. Dans le cadre de la préparation de ces championnats, il y aura un test match (compétition test) qui sera organisé du 30 au 31 mars.

« Avant cette compétition, il y aura une formation pour la mise à jour des officiels techniques qui est prévue les 28 et 29 mars. Les encadreurs de la confédération seront là pour les deux jours de compétition », a ajouté Gungaram Vivian. Deux jours de compétition pour mettre à contribution les différents départements entrant dans l'organisation de l'évènement, à savoir : le transport, le protocole, l'hébergement, la technique et autres.

Sur le plan technique, tout se passe également bien, ont expliqué les experts de la Caa, qui ont révélé par ailleurs que le comité d'organisation de la compétition a déjà reçu une vingtaine d'engagements de pays pour prend part à l'évènement.

Parmi les atouts dont disposent la Côte d'Ivoire et qui ont impressionné les envoyés de la Confédération, c'est le village des Jeux qui servira à l'hébergement des athlètes. « C'est un village moderne qui a l'avantage de disposer d'espaces d'entraînement. Ce qui va éviter les déplacements des délégations pour aller s'entraîneur ailleurs. Ils seront sur place et c'est un acquis que nous apprécions beaucoup », a souligné le vice-président chargé de mission de la Confédération africaine d'athlétisme.

Directeur technique et directeur du développement au niveau de l'instance africaine d'athlétisme, Mohammed Aziz Daouda a, pour sa part, indiqué que ces championnats qui auront lieu en Côte d'Ivoire sont une grande première. Puisque jamais deux championnats n'ont été organisés à la fois. « D'habitude nous organisons les championnats seniors, les championnats cadets et les championnats juniors séparément. Cette fois-ci, pour des raisons de calendrier, nous allons organiser deux championnats en un. C'est-à-dire les cadets et les juniors en même temps », a-t-il déclaré.

Il a insisté également sur la mobilisation autour de l'évènement pour battre le record de participation en nombre de pays et en nombre d'athlètes, mais également la réalisation de performances importantes.

Un défi qu'est prête à relever la Côte d'Ivoire. Les autorités ivoiriennes ont pris l'engagement d'accompagner les organisateurs, selon Kouamé Jeannot, président de la Fédération ivoirienne d'athlétisme.