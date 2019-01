Congo-Kinshasa: Présence de Kenyatta et Odinga à l'investiture de Félix Tshisekedi - Un message fort à Fayulu

Sur la dizaine de chefs d'Etat annoncés à la cérémonie d'investiture du président Félix Tshisekedi, seul le président du Kenya, Uhuru Kenyatta, a répondu à l'appel. Dans sa suite, son farouche opposant, Raïla Odinga, confiné à un rôle protocolaire de haut rang dans son pays.

Rapporté dans le contexte de la RDC, c'est tout un symbole, mais aussi la preuve qu'un rapprochement entre le président Félix Tshisekedi et Martin Fayulu, arrivé 2ème à la présidentielle, est encore possible. Il suffit que les deux leaders, hier partenaires dans l'opposition contre Joseph Kabila, se surpassent en privilégiant le seul intérêt de la RDC.

Félix Tshisekedi est officiellement président de la République démocratique du Congo. Les signes du pouvoir et le flambeau de la RDC lui ont été remis jeudi devant la Cour constitutionnelle. Joseph Kabila est parti, laissant les rênes du pays entre les mains de son successeur. Une page est tournée, l'autre s'ouvre.

C'est pour la première fois que le peuple congolais a vécu une passation de pouvoir civilisée entre un président sortant et un entrant. Le moment a été solennel et restera gravé dans l'histoire politique de la RDC. Le protocole a éprouvé toutes les peines du monde à maîtriser la foule, venue en grand nombre au Palais de la Nation pour vivre l'événement en live.

Quant aux chefs d'Etat de la région, pourtant annoncés à grand nombre à cette cérémonie, seul le Kenyan Uhuru Kenyatta a fait le déplacement de Kinshasa, accompagné de Raïla Odinga, jadis son farouche opposant. Ce dernier ayant acquis depuis lors un statut non officiel dans l'échelle du pouvoir.

Si pour certains, le déplacement du président kenyan, accompagné de son opposant, a été une façon d'honorer le président élu, dans différents cercles politiques, on estime que ce déplacement a valeur de symbole pour réconcilier les deux frères ennemis de l'opposition, à savoir Félix Tshisekedi et Martin Fayulu.

Bien sûr que le premier est devenu président de la République, après les résultats définitifs de la présidentielle du 30 décembre 2018, l'autre, Martin Fayulu, continue à se considérer comme le président « légitimement élu de la RDC » ; une brouille qui risque de tenir les rapports entre les deux vieux frères de l'opposition. A Kinshasa, Kenyatta et Odinga sont venus prouver qu'il était encore possible de se réconcilier en mettant en avant le seul intérêt du pays.

Réconciliation Kenyatta - Odinga : un exemple pour la RDC

A Kinshasa, la présence d'Odinga aux côtés de Kenyatta n'est pas passé inaperçu. Le président kenyan est présenté comme le parrain de l'accord créant la coalition CACH, signé à Nairobi et sur lequel Félix Tshisekedi a bâti sa campagne. En clair, Uhuru Kenyatta et Raïla Odinga sont venus livrer un message clair aux deux leaders de l'opposition congolaise. Le principal destinataire reste visiblement Martin Fayulu que le président Félix Tshisekedi n'a pas hésité à présenter comme « soldat du peuple » dans son discours d'investiture. Une main tendue que Martin Fayulu devrait saisir à sa juste valeur.

Dans leur pays, Kenyatta et Odinga sont parvenus à enterrer la hache de guerre pour le seul bien de leur pays. Pourquoi le président Félix Tshisekedi et Martin Fayulu ne le feraient-ils pas en RDC ? En faisant nommément référence à Martin Fayulu dans son discours d'investiture, le président Félix Tshisekedi a donné la preuve de sa main tendue envers son frère de Lamuka, la coalition qui a porté la candidature de Martin Fayulu. C'est dire que le président Félix Tshisekedi est apparemment prêt à harmoniser avec celui qu'il appelle toujours son « frère ».T out dépend de l'attitude qu'adoptera Martin Fayulu.

Le plus évident est qu"en faisant le déplacement de Kinshasa, le président Kenyatta et celui qui était depuis toujours son farouche opposant ont prouvé que la porte de la réconciliation reste encore ouverte entre le président Félix Tshisekedi et Martin Fayulu. Issus tous les deux de l'opposition, rien ne les empêche à fumer le calumet de la paix.

C'est tout ce qu'attend le peuple congolais. Au Kenya, Uhuru Kenyatta et Raïla Odinga l'ont fait après des années de fortes tensions. Au bout du temps, c'est le Kenya qui a gagné. Pourquoi n'en serait-il pas le cas concernant la RDC ?

L'investiture de Félix Tshisekedi doit ouvrir de nouvelles opportunités pour la RDC. C'est l'occasion pour tous ses fils et filles de s'unir autour du seul et unique idéal, c'est-à-dire rétablir la dignité du peuple congolais et du rayonnement de la RDC après de nombreuses années sombres de son histoire.

A tout prendre, les élections du 30 décembre 2018 se conjuguent déjà au passé. Le moment est arrivé de penser au grand chantier de la reconstruction pour bâtir enfin un pays plus beau qu'avant.

Hier partenaires dans l'opposition, le président Félix Tshisekedi et Martin Fayulu partagent en réalité le même idéal : celui d'un Congo fort et prospère.

A ce titre, rien ne pourrait les empêcher de se retrouver pour fédérer leurs énergies en vue de redonner enfin un sourire au peuple congolais. C'est d'ailleurs ce que la foule des combattants a scandé en direction de Félix Tshisekedi : « Félix Tshisekedi, n'oublie pas la recommandation faite par Papa : le peuple d'abord ».

Au Kenya, le président Kenyatta et Odinga l'ont fait. Rien n'empêche qu'en RDC, le président Félix Tshisekedi et Martin Fayulu suivent leur exemple. C'est le souhait de tout un peuple.