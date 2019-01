Afrique: Littérature - Stacey Fru, un modèle pour la jeunesse africaine

A 11 ans, la modeste écolière, résidant en Afrique du Sud, est la plus jeune écrivaine du continent à être multi primée pour ses œuvres qui forcent l'admiration. Son objectif : faire de l'éducation une priorité.

Ecrivaine précoce, c'est depuis l'âge de 6 ans que Stacey Fru développe une vive passion pour l'écriture. Elle a déjà à son actif deux ouvrages intitulés "Smelly cats" et "Bob and snake" qui invitent à la tolérance et au respect sur un ton d'enfant.

Un travail admirable de la part d'un enfant qui ne passe pas inaperçu par les autorités sud-africaines. Pour preuve, en 2015, son premier ouvrage "Smelly cats", a été retenu par le ministère de l'Education, quelques mois seulement après sa publication, comme support d'apprentissage dans les écoles du pays. En 2016, elle a remporté le prix de la National development agency dans la catégorie best early childhood development, signifiant en français « meilleur développement de la petite enfance ».

La jeune écrivaine n'estime pas s'arrêter là. Elle est dans la préparation de deux livres qui seront publiés courant cette année. Cette fois-ci, Stacey n'écrit plus uniquement pour les enfants mais, elle aborde des sujets sérieux, à savoir la question du kidnapping en Afrique du Sud et l'importance de l'identité africaine.

A ce jour, Stacey Fru a une fondation éponyme qu'elle utilise pour faire parvenir son message à l'Afrique du Sud et à l'ensemble du continent. Par sa fondation, elle distribue des livres aux enfants et vise à redonner le goût à l'éducation aux enfants défavorisés à travers ses tournées dans différents établissements secondaires et supérieurs de son pays.

Malgré un emploi du temps saturé, Stacey souhaite motiver la jeunesse à parvenir à une bonne éducation pour un avenir meilleur. A cet effet, pour cette année, elle compte effectuer plusieurs déplacements de sensibilisation et organiser des ateliers de lecture pour enfants, surtout ceux qui sont défavorisés.