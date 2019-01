Cote d'Ivoire: Littérature - A la découverte du dramaturge Koffi Kwahulé

Le romancier né en Côte d'Ivoire s'est révélé au grand public en 2006 avec la publication de son roman "Babyface", aux éditions Gallimard, et qui fut couronné du grand prix Ahmadou- Kourouma. Mais il est avant tout un dramaturge, titulaire d'un doctorat d'études théâtrales obtenu à l'université de Paris 3 - Sorbonne nouvelle, et auteur d'une trentaine de pièces de théâtre traduites dans plusieurs langues et créées en Europe, en Afrique, en Amérique et en Asie.

Koffi Kwahulé vient de publier pour cette rentrée littéraire un ouvrage intitulé "Les Africains". Un ouvrage contenant deux textes qui interrogent avec force les identités en Afrique et en Amérique, où le Noir est renvoyé à son exotisme fantasmé et à sa supposée étrangeté.

"L'Africain" est une pièce de théâtre qui a pour cadre un salon de coiffure d'un centre commercial, dans lequel des hommes et des femmes échangent les dernières nouvelles des voisins : l'un d'eux est devenu ministre ; Nolivé aime un homme que sa famille rejette ; un groupe de déplacés climatiques rêve d'un ailleurs au-delà des rives. Tout cela au beau milieu des annonces promotionnelles que diffusent le supermarché. Ce texte puise avec subtilité et candeur à toutes les sources du théâtre, à savoir comédie, tragédie, chœur antique et vaudeville, pour brosser le portrait complexe d'Africains modernes perdus entre tradition et mondialisation.

Le second texte de cet ouvrage de Koffi Kwahulé, "Samo, Tribute to Basquiat", offre une évocation poétique du peintre Jean-Michel Basquiat, né en 1960 à New York (Brooklyn). Ce texte traversé par la musique et la danse témoigne de la frénésie et de l'urgence de création qui habitait cet artiste - météore dont l'œuvre est une critique acerbe de l'Amérique.

Koffi Kwahulé est un auteur dont l'œuvre a un retentissement planétaire. En 2017, il a reçu le grand prix de littérature dramatique pour son ouvrage "L'odeur des arbres". Deux ans plus tôt, en 2015, il était couronné au salon du livre Paris par le prix Mokanda pour l'ensemble de son œuvre. L'écriture de Koffi Kwahulé est musicale, jouant entre rythme et sonorité africaine et accent de jazz. Il use à merveille de la métaphore, de la satire ou du fantasme burlesque pour décrire les grandes interrogations de l'humanité.