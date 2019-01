Congo-Brazzaville: Musique sacrée - "Ye oyo " atteint plus d'un million de vues en une semaine

A peine une semaine après sa sortie en ligne, la chanson de l'artiste musicien et pasteur congolais, Moïse Mbiye, se taille une bonne place en se classant 18e des tendances YouTube avec plus d'un million de vues et des milliers de téléchargement.

Chant chrétien de mariage, aux allures de la rumba congolaise, "Ye oyo" signifie en français « le/la voici ». Justifiant la raison de ce single lors d'un point de presse, Moïse Mbiye a indiqué que son dernier album "Héros" était devenu de plus en plus utilisé à l'occasion des mariages, notamment pour l'entrée des mariés ou l'ouverture du bal. « C'est alors que je me suis dit: pourquoi ne pas faire tout un album pour le mariage ? Ainsi, je me suis lancé dans la réalisation d'un maxi single de quatre titres 100% mariage intitulé "Je t'aime" duquel est extrait le single "Ye oyo" », a-t-il expliqué.

Cette chanson qui s'adresse tant aux mariés, aux fiancés ainsi qu'aux célibataires aspirant au mariage raconte l'histoire d'une jeune chrétienne qui tombe amoureuse d'un jeune homme à l'image contraire à sa foi. Pourtant, cela ne l'effraie pas au point où elle décide de le présenter à son Dieu afin qu'il le change en un homme meilleur reflétant sa doctrine. Chose demandée, chose réalisée. C'est donc plus confiante que la jeune femme le présente à ses parents qui approuvent son choix et accordent la main de leur fille au jeune homme. Pour ainsi dire, d'après la chanson, l'amour de Dieu est capable de changer le pire en meilleur.

L'album "Je t'aime" sortira officiellement le 2 février et sera disponible en CD et téléchargement digital. Artiste musicien originaire de la République démocratique du Congo, Moïse Mbiye est également producteur et pasteur à l'Église Cité Béthel.