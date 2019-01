Madagascar: La Ligue 1 retrouve Mahamasina

Après deux journées à Carion, le championnat d'Analamanga de football retrouve la capitale, en cette fin de semaine. La cinquième journée s'étalera de ce vendredi à dimanche. Deux matches sont prévus ce jour, au stade municipal. Mi20, lanterne rouge du groupe B, affrontera une équipe de milieu de tableau promue de la deuxième division, à savoir Disciples FC. Par la suite, Jet Mada, deuxième de ce groupe, cherchera à retrouver le chemin de la victoire après son nul de mardi, face à Fosa Juniors Tana, un autre club mal classé.

Trois autres rencontres se joueront ce samedi. Citons les affiches COSPN vs Uscafoot, Tana Formation-CFFA vs Elgeco Plus et CF-TFC vs Five FC. Et enfin, le match phare de cette cinquième journée prendra place dimanche. Il s'agira de l'affrontement entre l'AS Adema et Mama FC, soit le leader et le troisième du groupe B. Notons que Cosfa, premier du groupe A, sera au repos ce weekend.