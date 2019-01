Ile Maurice: St-Félix - Le parcours de tous les dangers

Ce projet de bien-être physique devait agrémenter la vie des habitants. Malheureusement, c'est plutôt à un véritable parcours du combattant que ces derniers font face.

Que se passe-t-il au parcours de santé de StFélix ? Censé aider les habitants à se maintenir en forme, ce «health track» se retrouve aujourd'hui délaissé par ceux-là même qui auraient dû l'utiliser. En cause, l'état déplorable du parcours de santé et l'insécurité qui y plane. Deux travailleurs sociaux de la région, Vick Fokeer et Sud Ramgoolam, révoltés par cette situation, lancent un appel aux autorités concernées, pour qu'elles s'en préoccupent au plus vite.

Ce parcours de santé se trouve à côté de la plage publique de St-Félix. Les travailleurs sociaux expliquent qu'en 2017, ce projet réalisé par l'Employees Welfare Fund, a été placé sous la responsabilité du conseil de district de Savanne, qui doit assurer l'entretien des infrastructures de même que le nettoyage.

Néanmoins, depuis quelques mois, ils disent avoir constaté que ce par- cours de santé, ainsi que le terrain de football situé non loin, est complètement délaissé. «Cet endroit est devenu dangereux. C'est un repaire pour les alcooliques et les dro- gués, qui y ont élu domicile. Les habitants ne veulent plus venir ici pour faire leurs activités sportives», lance Vick Fokeer.

Abandon

Nous nous y sommes rendus, pour un constat de visu. Effectivement, l'endroit est dans un état d'abandon. Le parcours est envahi par une végétation sauvage, avec de hautes herbes bordant le sentier. Les récentes pluies estivales n'ont pas arrangé les choses. Le parcours est boueux, et il n'est pas nivelé. Cela cause des problèmes aux rares téméraires qui osent encore s'y aventurer. «Dimounn kapav tonbé blesé tou isi», lance Sud Ramgoolam.

La plupart des gens re- fusent de s'y rendre du fait que cette région devient boisée. Des alcooliques et des drogués viennent squatter le sous-bois environnant et font fuir ceux qui y viennent s'oxygéner les poumons. «Ces personnes louches deviennent agressives quand elles voient des marcheurs et des joggeurs», expliquent nos deux interlocuteurs.

Les habitants réclament l'intervention du conseil de district de Savanne et espèrent que les autorités s'occuperont du parcours de santé. Certains n'hésitent pas à affirmer qu'au cas où «le conseil ne peut honorer ses engagements, qu'il autorise l'établissement hôtelier situé à côté de s'en occuper... »

Interrogé, Kamal Gajadur, le président du conseil de district de Savanne, laisse entendre qu'effectivement ce lieu est un peu délaissé. Il met cela sur le compte d'un manque d'ef- fectif. «Nous avons déjà un problème de main-d'œuvre et depuis quelques semaines, nos équipes étaient mobilisées pour la fête Cavadee. Nous devions nettoyer les berges des rivières», a expli- qué Kamal Gajadur, tout en rassurant que dans les jours à venir, une équipe de travailleurs du conseil de district ira à St-Félix.