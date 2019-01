Ile Maurice: Enfants abandonnés à Quatre-Bornes - «Ils auraient pu tomber devant nos yeux... »

Elle n'a pas pu payer sa caution de Rs 1 500. La mère des enfants retrouvés dans un appartement à Quatre-Bornes, mardi 22 janvier, a été reconduite en cellule, hier, jeudi 24 janvier. Une accusation provisoire de «causing harm to child» a été retenue contre la femme de 28 ans, devant la cour de Rose-Hill.

Les enfants, le garçon de quatre ans et la fille de trois ans, sont toujours en observation à l'hôpital Victoria, Candos, suivant la procédure de la Child Development Unit (CDU). La mère a aussi un troisième enfant qui souffre d'un handicap. Il n'était pas dans l'apartement au moment des faits.

C'est le choc depuis mardi. Les habitués de la route principale de Quatre-Bornes ne cessent de parler de cette affaire. «Deux enfants suspendus au balcon. Le garçonnet ne portait que son slip alors que la fillette était nue. Ils auraient pu trébucher et ils seraient tombés devant nos yeux», raconte une femme qui a assisté à la scène.

«Souvent, on les voit grimper sur le rebord de la fenêtre. Mais c'est la première fois qu'ils sont parvenus jusqu'au balcon.»

Elle se trouvait dans son commerce, aux alentours de 17 h 45, lorsqu'un client l'a alertée. «J'ai crié, j'ai dit aux enfants de rentrer. J'avais peur. J'ai alerté la police qui prenait du temps à arriver et j'ai dû appeler les pompiers.» Cette scène a attiré plusieurs badauds. Plus tôt, vers 15 heures, elle les avait vus près de la fenêtre et leur avait fait signe de rentrer.

Selon un habitant, ce n'est pas la première fois que les enfants sont seuls. «Souvent, on les voit grimper sur le rebord de la fenêtre. Mais c'est la première fois qu'ils sont parvenus jusqu'au balcon. On sait qu'ils sont livrés à eux-mêmes car la mère sort souvent et les laisse à l'intérieur. Ce sont des enfants qu'on voit très rarement en compagnie des parents.»

À l'intérieur de l'appartement, en piteux état, se trouvaient aussi un chien et un singe attachés. Des excréments jonchaient le sol et une odeur nauséabonde se répandait dans le couloir du troisième étage. Les pompiers et la police ont dû enfoncer la porte pour retirer les enfants. Ils ont été habillés avant d'être emmenés à l'hôpital.

Ce n'est que le lendemain que la mère a été arrêtée et conduite au poste de police de Sodnac. À l'hôpital, les deux petits ont été examinés par un psychologue, mais ils n'ont rien dit. Quant à la mère, elle a affirmé qu'elle est sortie en laissant ses enfants car ces derniers dormaient et elle devait récupérer de quoi manger pour eux.

Le père, également âgé de 28 ans, a été interrogé, mercredi. Dans un premier temps, il devait affirmer qu'il était au travail lors de l'incident et qu'il avait laissé ses enfants sous la garde de son épouse. Mais il est revenu sur sa déposition, hier, pour dire qu'il vit séparément de la jeune femme et a refait sa vie depuis peu.

Les parents seraient dépendants de substances illicites. Le couple est venu habiter là il y a un peu plus d'un an. Tous deux n'ont pas bonne réputation auprès des voisins. Leur propriétaire ne sait plus comment faire pour qu'ils partent car ils n'honorent plus leur loyer depuis un moment. «Ils volent de l'eau des voisins et ils n'ont pas d'électricité. Ils ont souvent des prises de bec avec les autres occupants du bâtiment», soutient un commerçant.

Selon la police de Sodnac, les animaux ont été remis au ministère de l'Agro-industrie.