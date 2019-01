Afrique: La pollution de l'air, première menace pour la santé dans le monde en 2019

La pollution de l'air, le changement climatique, la dengue, la résistance aux antibiotiques... L'Organisation mondiale de la santé (OMS) vient de publier sa liste des 10 pires menaces pour le monde en 2019.

En pole position, la pollution de l'air, qui pour l'OMS, est le plus grand risque environnemental pour la santé. De rappeler que les polluants dans l'air endommagent les voies respiratoires, le coeur et même le cerveau. Chaque année, quelque sept millions de personnes au monde meurent des suites de maladies telles que le cancer, les crises cardiaques, l'infarctus, souligne l'OMS.

Viennent ensuite les maladies non-transmissibles, tels le diabète, le cancer et les maladies cardiaques. Selon les données à la disposition de l'OMS, ces maladies sont responsables de plus de 70 % des décès au monde, ce qui représente 41 millions de personnes. Et de ce nombre, 15 millions étaient âgées entre 30 et 69 ans.

La résistance aux antibiotiques inquiète aussi fortement l'OMS. Qui craint que ce phénomène risque de comprendre le traitement de maladies comme la tuberculose et la pneumonie, entre autres. Et compliquer les chirurgies et même la chimiothérapie...

Autre menace : la réticence à se faire vacciner. Alors même que ce sont les vaccins qui aident à se protéger contre certaines maladies. Selon l'OMS, la vaccination aide actuellement à empêcher entre 2 millions et 3 millions de décès par an. De préciser qu'environ 1,5 million d'autres décès pourraient être évités si le taux de vaccination augmentait.

Dans sa liste des 10 pires menaces pour la santé, l'OMS inclut la fièvre dengue, causée par des piqûres de moustiques. L'organisation estime que 40 % de la population mondiale est à risque. Elle se base sur le fait que chaque année, quelque 390 millions de personnes souffrent de la dengue.

Malgré les progrès réalisés dans le traitement du VIH, l'OMS liste cette maladie dans son Top 10, en rappelant qu'environ un million de personne en meurent chaque année. Selon les statistiques disponibles, explique l'OMS, quelque 22 millions de personnes sont sous traitement, alors que 37 millions de personnes au monde vivent avec le VIH.

