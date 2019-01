Algérie: Tizi-Ouzou - Plusieurs routes bloquées par la neige, opération de déneigement en cours

Tizi-Ouzou — La neige qui avait commencé à tomber sur les hauteurs de plus de 1000 mètres mardi dernier avant de descendre ce jeudi en dessous des 900 mètres a bloqué l'accès vers certaines localités nécessitant le lancement d'une opération de déneigement pour éviter l'enclavement des villages, a-t-on appris auprès de la wilaya.

Selon une situation communiquée par le commandement de wilaya de la gendarmerie nationale, les routes coupées à la circulation suite à l'accumulation de la neige sont notamment les accès reliant Tizi-Ouzou aux wilayas de Bejaia et de Bouira. Il s'agit de la RN 33 fermée à hauteur du plateau d'Asouel, dans la commune d'Ait Boumahdi, la RN 15 à hauteur du col de Tirourda, de la RN 30 à hauteur de la commune d'Iboudrarène.

Ces trois axes routiers relient Tizi-Ouzou à Bouira. La même situation fait également état de la fermeture, par la neige, du chemin de wilaya 253 qui relie Tizi-Ouzou à Béjaia et qui est bloqué à hauteur du col de Chellata, et d'un chemin communal reliant la commune d'Illoula à celle de Bouzguène, fermé à la circulation suite à une crue de l'oued Boubhir, une crue qui avait emporté un véhicule à bord duquel se trouvaient deux jeunes âgés de 25 et 23 ans sauvés par la protection civile.

L'opération de déneigement se poursuit avec la mobilisation de l'ensemble des moyens des différents services de la wilaya, des communes et des daïras, et des différents corps constitués (Police, Gendarmerie, ANP et protection civile). La direction locale des travaux publics a mobilisé une cinquantaine d'engins dont 20 chasse-neige et 30 autres engins divers, pour le déblaiement des routes obstruées par la neige.