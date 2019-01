Afrique: CAN U20/ Nigeria - Durugbor Paschal remplace Boniface Okoh forfait

L'attaquant suédois Onyekachi Durugbor Paschal a été rappelé pour remplacer Victor Boniface Okoh blessé et forfait pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans de l'Afrique, qui se tiendra au Niger.

Le médecin de l'équipe du Nigeria, Aliyu Ibrahim Lawal, a fait savoir que l'examen médical de l'attaquant du Real Sapphire FC, Okoh, a révélé qu'il est blessé au genou et que sa durée d'indisponibilité se situe entre quatre et six semaines.

Sociétaire de Vaxjo United FC en Suède, Paschal assumera désormais la responsabilité, aux côtés d'Adamu Alhassan, de Yahaya Nazifi, d'Ibrahim Aliyu, d'Adeshina Gata, d'Ibrahim Abubakar et d'Effiom Maxwell, pour les objectifs fixés aux septuples champions d'Afrique.

Les Flying Eagles affrontent le pays hôte, le Niger, l'Afrique du Sud et le Burundi, dans le groupe A, avec des matches à Niamey et à Maradi.

Les poulains de Paul Aigbogun disputeront leur premier match contre le Burundi le 2 février, avant d'affronter l'Afrique du Sud et le Niger respectivement les 5 et 8 février.

Le Nigeria a été champion des moins de 20 ans en 1983, 1985, 1987, 1989, 2005, 2011 et 2015, et a été finaliste en 1989 et 2005, il a remporté la médaille de bronze en 1985.