Tunisie: Un degré de violence incroyable !

L'enquête est en cours, selon la déclaration d'une source sécuritaire à notre correspondante à Kébili.

Le CSS dépose une réserve contre Kelemrson

Le Club Sportif Sfaxien a déposé une réserve technique contre la participation du joueur brésilien de l'Union Sportive de Ben Guerdane, Kelemrson Dos Santos Mota au match en retard, ayant opposé les clubs pour le compte de la 13e journée de Ligue 1.

Le CSS a estimé que le joueur en question n'a pas disputé dix matches avec les sélections jeunes au Brésil, une condition requise pour la validation du transfert du joueur à l'USBG.

L'EST à Johannesbourg, le CA à Lubumbashi

L'Espérance Sportive de Tunis affrontera l'équipe sud-africaine d'Orlando Pirates le samedi 2 février à Johannesbourg à partir de 21h00 (heure tunisienne), pour le compte de la 3e journée de la phase des groupes de la Ligue des Champions d'Afrique (Groupe B), selon le programme publié par la confédération africaine de football. De son côté, le Club Africain se rendra à Lubumbashi pour affronter les Congolais du TP Mazembe le 2 février à partir de 14h00, heure tunisienne, dans le cadre de la poule C.

Deux joueurs quittent l'Etoile

Comme annoncé précédemment, l'Etoile Sportive du Sahel a décidé de libérer deux de ses joueurs durant ce mercato hivernal. Ghazi Abderrazak et Aymen Trabelsi ont ainsi bénéficié du feu vert de leurs dirigeants pour rejoindre des championnats étrangers. Le premier rejoindra le championnat saoudien en s'engageant avec le club d'Ohod, alors que le second a choisi une destination qatarie et évoluera sous les couleurs d'Al Khor. Les deux joueurs ont été libérés sous forme d'un prêt de six mois.

Exclu de la C1, Al Ismaily va interjeter appel !

La formation d'Al Ismaily a indiqué son intention de faire appel de la décision de la Confédération africaine de football de l'exclure de la phase des poules de la Ligue des Champions africaine 2018-2019.

Les dirigeants d'Al Ismaily ont précisé que le règlement de la compétition n'a pas été respecté par la CAF car il n'y a pas eu d'envahissement du terrain ou blessure de joueurs de l'équipe adverse au cours de la rencontre face au Club Africain lors de la deuxième journée du groupe C. Cette rencontre n'est pas arrivée à bout à cause des jets de bouteilles et de pierres par les supporters égyptiens. Par ailleurs, et suite à l'éviction du club d'Al Ismailiy de la phase des poules de la Ligue des Champions en raison des évènements survenus au cours de la rencontre qui a opposé la formation égyptienne au Club Africain pour le compte de la deuxième journée du groupe C, les résultats des matches d'Al Ismaily face au TP Mazembe et le Club Africain sont par conséquent annulés. Ainsi, le nouveau classement du groupe est le suivant :

Premier, le CS Constantine avec 6 points. Seconds, le Club Africain et le TP Mazembe avec zéro point.