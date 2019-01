Tunisie: La bonne affaire des Marsois

L'ASM, principal bénéficiaire, vire seul en cinquième position. La Mouloudia de Bousalem recule pour s'installer dans la suivante. L'USTSfax en bas du classement se détache du CSHLif. Les choses vont bien chez le leader Espérance de Tunis et son dauphin l'Etoile du Sahel en attendant leur face-à-face de demain à Sousse.

Les «Sang et Or» n'ont pas fait dans la dentelle face aux Aviateurs. Ceux-ci, hors du coup dans le premier et le troisièmes set (10-25 et 9-25), se sont contentés de tenir en échec leur adversaire lors du second set 28-26.

L'Etoile a passé sans encombre le cap de Sidi Bou Saïd. Les protégés de Noureddine Hfaïedh, dans un état de grâce, ont géré les trois sets de la rencontre avec doigté pour l'achever par une victoire méritée qui confirme les progrès colossaux de l'équipe d'une journée à l'autre (25-22, 28-26 et 25-11).

Si nous connaissons désormais les quatre équipes qui ont réservé leur place au play-off, à savoir, par ordre de classement, l'EST, l'ESS, le CSS et la Saydia, il reste à connaître les deux qui compléteront la liste. Le parcours tire à sa fin. Pas plus de quatre rounds et la situation se décantera. Le bénéficiaire du jour parmi le trio concurrent n'est autre que l'Avenir de La Marsa qui a damé le pion dans son fief à la Mouloudia de Bousalem pour s'approcher du quatuor du haut du tableau. Le score sans appel atteste la forme du jour des protégés de Hatem Tajouri et leur désir d'atteindre leur objectif (25-22, 25-16 et 25-20).

Le CO Kélibia, l'autre candidat, s'est ressaisi en remportant à domicile une victoire réellement attendue et salutaire aux dépens de la lanterne rouge, l'US Carthage, sur un score net (25-15, 25-19, 25-22).

Le derby de Sfax, qui a débuté tardivement pour s'achever à 22h00, a tourné à l'avantage de l'équipe des Télécoms. Pourtant, tout avait bien commencé pour l'USTS qui a aisément remporté les deux premiers sets 25-21, 25-19. La suite fut une belle remontée des Télécoms pour se tirer d'affaire 25-22, 25-12, 16-14.

Résultats

EST-TAC 3-0

SSBS-ESS 0-3

ASM-MSB 3-0

COK-USC 3-0

USTS-ASTS 2-3

CSS-CSHL n'a pas eu lieu.

Classement Pts J

1. EST 54 18

2. ESS 51 18

3. CSS 39 17

4. SSBS 36 18

5. ASM 31 18

6. MSB 29 18

7. COK 28 18

8. ASTS 19 18

9. TAC 12 18

10. USTS 9 18

11. CSHL 8 17

12. USC 5 18