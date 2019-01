Tunisie: OB-ESZ - podium en jeu

Zarzis, à son tour, compte garder la main et se positionner dans l'optique de la dernière ligne droite. Un autre match dans la poule A vaut forcément le détour. Il s'agit du format entre le COM et Soliman. L'ASS est sur le podium et compte bien se maintenir dans les hautes sphères. Médenine, entend bondir au classement en cas de victoire. Duel serré et disputé en perspective.

Chez les Insulaires de l'ES Jerba, on compte sur la venue de l'ASOE pour atteindre les places d'accessit. C'est faisable, quoique l'ASOE soit capable du meilleur comme du pire d'ailleurs ! Volet mal classés, Korba tentera de battre Siliana en vue de quitter la zone rouge. Quant à l'ASA, elle tentera de disposer du SRS, situé sur la même longueur d'onde que son hôte du jour. Enfin, la journée pourrait être profitable à l'ASM. Les banlieusards reçoivent une ASD qui stagne dans le magma du classement. Avantage aux Marsois.

Duels à distance

Dans le groupe B, là aussi, cette ronde nous propose un match déséquilibré (match des extrêmes) entre le leader Chebbien et les Insulaires de Kerkennah. Sauf que l'OCK n'est pas irrémédiablement condamné. Attendons voir. Gafsa, à son tour, se déplace à Sidi Bouzid, classé 8e. Sous la menace du SAMB, lui aussi dauphin du CS Chebba, Gafsa doit gagner pour ne pas se faire distancer. Et c'est dire aussi combien le SAMB joue gros à Hammam-Sousse où l'ESHS l'attend de pied ferme. Que de duels à distance dans le groupe B ! Du côté de Kasserine, l'ASK a une carte à jouer face au SCBA. En cas de victoire, Kasserine se mêlera à la course aux places d'accessit. Enfin, volet match concernant les cas placés dans le ventre mou du classement, le Stade Sportif Sfaxien, 6e, reçoit Jendouba, 7e. Rencontre équilibrée en perspective.

Classement

Groupe A

1. Espérance S. Zarzis 27

2. Avenir S. Marsa 25

3. As Soliman 24

4 Olympique de Béja 23

5. E.S. Jerba 21

6. Club O. Médenine 19

7. Us Siliana 14

- Association S. Ariana 14

9. Sfax Railways Sports 13

10. C. Sportif De Korba 12

- A. S. Oued Ellil 12

12. A. Sportive de Djerba 6

Groupe B

1 Cs Chebba 35

2 El Gawafel S. Gafsa 25

-. S.A. Menzel Bourguiba 25

4 A. Sportif Kasserine 21

5 Es Radès 19

6 Stade Sportif Sfaxien 18

7 Jendouba Sport 16

8 O. Sidi Bouzid 14

9. SC Ben Arous 12

10 E.S. Hammam-Sousse 11

11 O.C. Kerkennah 10

- Club S. Jebeniana 10

Programme

Groupe A

Club O. Médenine - AS Soliman

E.S. Jerba - A. S. Oued Ellil

C. Sportif de Korba - US Siliana

Avenir S. Marsa - A. Sportive de Djerba

Association S. Ariana - Sfax Railways Sports

Olympique de Béja - Espérance S. Zarzis

Groupe B

O. Sidi Bouzid - El Gawafel S. Gafsa

CS Chebba - O.C. Kerkennah

ES Radès - Club S. Jebeniana

E. S. Hammam-Sousse - S.A. Menzel Bourguiba

A. Sportif Kasserine - SC Ben Arous

Stade Sportif Sfaxien - Jendouba Sport

Coup d'envoi à 14h00.