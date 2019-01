Madagascar: Richard Randriamandrato - Les finances de l'Etat entre les mains d'un expert

Richard James Randriamandrato figure parmi les techniciens nommés au sein du nouveau gouvernement

A un poste technique, un technocrate. Le Président de la République Andry Rajoelina a opté pour ce sacro-saint principe en nommant Richard Randriamandrato au poste de ministre de l'Economie et des Finances. L'homme n'est pas un inconnu dans le milieu économique aussi bien public que privé. Et bien évidemment, national et international puisque Richard James Randriamandrato est un expert en relations internationales qui connaît particulièrement les relations avec les bailleurs de fonds internationaux. Il est par ailleurs, expert en gouvernance et intelligence économique et a déjà travaillé au sein du Comesa en tant que Directeur de la Planification stratégique et de la Recherche.

Bonne base

En somme, l'économie et les finances de l'Etat sont entre les mains d'un expert qui connaît également l'administration locale puisque, avant sa nomination au sein du gouvernement, Richard Randriamandrato était conseiller spécial du Premier ministre Christian Ntsay. En tout cas, même si la mission est difficile et délicate, le travail de Richard Randriamandrato au sein de ce département clé du développement qu'est celui de l'Economie et des Finances, va partir sur une bonne base avec les bons résultats enregistrés par l'équipe sortante.