Madagascar: Ministre de la Jeunesse et des Sports - Roberto Tinoka débarque Place Goulette

Il sera à amener à réaliser les projets présidentiels en matière de jeunesse et des sports.

Il est jeune et il est ambitieux. Roberto Tinoka Raharoarilala Michaël est le nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports. Il succède ainsi à Tsihoara Faratiana à la Place Goulette à Ambohijatovo. Ce dernier a été nommé en juin 2017 à l'issue de la mise en place du gouvernement de consensus. Avant cette nomination, il a été député élu dans le district de Sakaraha sous les couleurs du MAPAR. Lui qui est resté toujours fidèle au président Andry Rajoelina depuis la transition. Le nouvel homme fort de la jeunesse et des sports est un karatéka titulaire de la ceinture noire, 4e dan. « Cette nomination répond à nos attentes surtout qu'il a été un ancien sportif. Nous sommes également issus de la même famille politique. C'est important dans la relation future. Il aura pour mission de réaliser la vision du président en matière de jeunesse et des sports. Nous sommes prêts à travailler » a expliqué, Siteny Randrianasoloniaiko, président du Comité Olympique Malgache (COM).

Un avis partagé par le président de la fédération malgache d'athlétisme. « Je suis pleine d'espoir » a déclaré, Norolalao Andriamahazo. Comme il s'agit du ministère de la Jeunesse et des Sports et comme le président Andry Rajoelina mise sur la jeunesse, le nouveau ministre aura à travailler sur la politique nationale de la jeunesse. Un des dossiers assez chaud qui attend le nouveau ministre est sans doute l'élection au sein de la Fédération Malgache de Football (FMF) et les autres fédérations. Les Jeux des Iles de l'Océan Indien (JIOI) au mois de juillet à l'Ile Maurice, les Jeux Africains au mois d'août au Maroc seront les échéances internationales majeures au programme du nouveau ministre.