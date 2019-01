Madagascar: « Association Daholo » - Agir à la racine de la société

Le sous-développement chronique qui affecte la Grande Ile vient d'un manque de vision de politique générale de l'Etat qui a contribué à déliter la cohésion sociale du pays.

Devant ce constat, « il faut former les leaders de demain à travers une stratégie qui part de la base tout en stimulant la solidarité entre ceux qui ont réussi et ceux qui veulent réussir ;c' est donc une obligation », explique Mihanta Ramanantsoa, chef d'entreprise, présidente et fondatrice de l' « association Daholo ». Cette nouvelle association qui a vu le jour a une approche pragmatique de la façon de produire du développement : elle vient d'un changement de conscience individuelle pour rayonner dans des projets de développement local, dans un mouvement où chacun se sent être un maillon d'une Nation à rebâtir. Elle a comme particularité d'agir dans les quartiers populaires et auprès d'une jeunesse désireuse d'aller de l'avant. « Daholo » a commencé son programme au sein d'Antohomadinika, des 67ha Le programme s'articule autour du développement personnel tout d'abord. A travers le coaching en leadership qui se déroulera en sept séances de 2 h chaque samedi. Ensuite, à travers les renforcements de capacité, avec un mentor au sein d'entreprises partenaires, qui offrent de l'expérience et des formations pertinentes à la concrétisation du projet de vie des jeunes.

Essaimer positivement

Les buts de ces accompagnements sont de former les leaders de demain, de favoriser la mixité sociale grâce au mentorat et au tutorat, de favoriser l'engagement pertinent de la diaspora, de favoriser le retour gagnant des jeunes vers les provinces et de renforcer les communautés en matière d'éducation, de santé et de connaissances de base. Parallèlement, un programme de soutien des communautés de femmes démarre dans 15 jours auprès du « fokontany » choisi (formation sur la petite enfance et sur les activités génératrices de revenus). « La conviction principale de Daholo est qu'il faut partir des individus pour essaimer positivement sur leur environnement proche puis le quartier et le pays en général », nous partage Mihanta Ramanantsoa. Le processus de sélection des candidats a eu lieu les samedis 12 janvier et 19 janvier dernier . Chaque candidat a signé un engagement écrit acceptant les règles d'assiduité, de respect des mentors, de suivre les conseils donnés, de devenir tuteur à son tour d'un candidat de la prochaine promotion, et d'être un exemple et un ambassadeur de « Daholo » à l'extérieur.