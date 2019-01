Madagascar: Littérature - Tsingory, une fable malgache

La première présentation s'est déroulée à Paris trois jours avant la fête de Noël 2018 pour sa sortie officielle. La présentation s'est accompagnée d'une lecture dédiée aux enfants présents, suivie d'un goûter préparé par l'auteure.Cette année, Madagascar est le deuxième pays qui accueille Tsingory.

Mercredi dernier, au Café du Musée de la Photo, s'est tenu le lancement du livre Tsingory. « Tsingory est une source d'inspiration, c'est également une histoire vraie. C'est mon histoire » a confirmé Nadia Bertone, l'auteure du livre. C'est un conte classique malgache de l'histoire d'un jeune danseur. L'histoire est traduite en français et en anglais. Racontée par Nadia Bertone, elle est illustrée par Sandhya Prabhat de Californie et édité en France par Madagascar Folktales représenté toujours par l'auteur.

En ce moment, elle prépare la deuxième édition de son livre qui sortira le mois de février, car due à la force de la demande inattendue, elle veut que ses compatriotes en bénéficient. Lors de sa journée de lancement à Paris, madame Bertone disait à ses compatriotes, venus assister à cet évènement, qu'il n'y a pas que Les fables de La Fontaine ou les contes de Charles Perrault, mais il y a Tsingory . Nadia Bertone, femme de 36 ans, est une femme énergique et engagée dans différents domaines. «Je suis boulimique de nouveaux projets et de nouveaux défis. En réalité je ne m'arrête jamais, Tsingory est le top départ d'une grande aventure pour moi dans la production artistique » a-t-elle confirmé. La jeune femme fréquente le milieu artistique depuis plusieurs années avec des représentations sur Paris et d'autres régions.

En ce qui concerne le parcours professionnel de madame Nadia Bertone, pendant 10 ans elle a travaillé comme ingénieure dans une entreprise de bâtiment. Actuellement la jeune femme est cheffe d'entreprise de son bureau d'études. « Je voulais être la maitresse de mon agenda et surtout collectionner du temps libre avec mes enfants. Effectivement j'ai un parcours un peu atypique et étonnant, mais ma vie de chantier et ma vie artistique sont indissociables » a-t-elle ajouté. Mère de deux enfants, elle est passionnée des livres d'enfants et des belles images. L'idée lui est venue le soir quand elle leur lisait des histoires. « Il est important qu'ils connaissent l'histoire de mon pays d'origine, mais en librairie, le choix est très limité. Je me suis dit, pourquoi ce ne serait pas moi qui vais les écrire et les adapter ? » a dit Nadia Bertone. Pendant que la jeune femme s'attèle à la préparation de la sortie du livre, leur entreprise familiale est gérée par son conjoint.

Qualifiée comme la plus Parisienne des Malgaches par sa cousine, Nadia Bertone, est arrivée dans la capitale française en 2003. « J'ai toujours su que cette ville allait m'offrir des surprises, j'ai multiplié des initiatives, tant personnelles que professionnelles. Mais au fond de moi, j'ai gardé mon âme d'enfant et les doux souvenirs de mon enfance à Madagascar. Remplie d'insouciance, je suis nostalgique de cette époque » affirme l'écrivaine. L'objectif de madame Bertone est précis, elle veut faire découvrir Madagascar au monde à travers ses contes.