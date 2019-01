Madagascar: ONTM - Roadshows en France et en Allemagne

L'ONTM en Roadshow en France et en Allemagne fin janvier 2019

En collaboration avec la compagnie aérienne malgache Air Madagascar et TSARADIA, l'Office national du Tourisme de Madagascar(ONTM) organisera à la fin de janvier 2019 une série de formations qui se déroulera via un roadshow dans trois villes de la France, à savoir Marseille, Lyon et Nantes ; ainsi que trois villes d'Allemagne, à savoir Hambourg, Berlin et Francfort. L'objectif de cette formation itinérante est de présenter les attraits de la destination aux agents de voyage français et allemands, ainsi que les offres des deux compagnies aériennes nationales. Notons que 175 professionnels dont 77 professionnels français et 98 allemands, y sont attendus. Outre l'ONTM, dix agences de voyage malgaches composeront la délégation en vue de promouvoir la destination Madagascar.

Présence digitale. Par ailleurs, l'ONTM a organisé des jeux afin de développer sa présence digitale et d'animer sa communauté. Il s'agit de deux événements digitaux, « Kanto Madagascar » et « Chasse au Trésor ». Divers lots ont été distribués à cette occasion. Comme premiers lots, Rivomalalanimaro Herinjaka Andoniaina a gagné un billet d'avion TTC offert par la compagnie TSARADIA et l'ONTM. Par contre, Rasoloarivony Toky Rovaniaina a gagné un tableau sur verre offert par Natoa's Art.