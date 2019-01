Tunisie: Symbiose et force de caractère

Un scénario presque à l'identique s'est reproduit avant-hier sur la pelouse du stade 15-Octobre à l'occasion du match retard CAB-EST comptant pour la 13e journée du championnat de Tunisie. On jouait la 19e minute de jeu quand Hamdou El Houni a fait l'essentiel du travail en débordant sur la droite avant de servir Khénissi sur un plateau. Comme contre les Sud-Africains de Platinum Stars, Yassine Khénissi plus opportuniste que jamais n'avait qu'à profiter de l'occasion qui s'est présentée devant lui, offerte par son camarade de jeu.

Pas la peine de balayer le terrain...

Quand El Houni est associé à Khénissi, ce dernier n'a pas besoin de balayer le terrain pour récupérer la balle et créer le danger. C'est que le Libyen a tendance à se charger du travail de sape et Khénissi n'avait qu'à se montrer opportuniste à souhait devant les buts adverses. Chose faite contre Platinum Stars et le CAB, deux fois plus qu'une.

Par ailleurs, chaque fois qu'El Houni quitte le terrain en cours de jeu, que ce soit contre Platinum Stars ou face au CAB, les occasions étaient moins nombreuses pour Khénissi, contraint d'aller chercher le ballon et, de surcroît, s'éloigner de la zone des trente derniers mètres.

Bref, l'attaque «sang et or» a trouvé sa paire en or en associant Khénissi à El Houni. Symbiose et force de caractère sont les atouts de cette association. Une paire qui devra faire désormais les beaux jours de l'Espérance de Tunis, que ce soit en championnat de Tunisie ou en Ligue des champions africaine.