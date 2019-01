Tunisie: La JSK piège l'USM...

Coup d'arrêt...

Après avoir battu successivement le SN et l'ESS, l'USM a marqué un coup d'arrêt à Kairouan. Toute l'équipe monastirienne, renforcée par des joueurs de qualité, n'a pu trouver l'astuce dans une épreuve de vérité. Cette défaite a déçu une grande partie du public monastirien qui ne conçoit pas qu'une équipe ayant une dizaine de joueurs valables et qui a mis le grand paquet pour se renforcer tombe devant le premier handicap. Les Selimène, Chouya, Albouchi, Charles, Sayeh, Trimech, Lahiani n'ont pu faire grand-chose dans une salle enflammée. Les Aghlabides ont mené 24-17, 44-34 et 57-44 pour clore le match en leur faveur. Le retour de l'USM dans les dernières minutes du match n'a pas suffi.

Cette défaite devra pousser Bouzidi et ses joueurs à se remettre en question. La JSK fait un bon parcours, compte tenu des moyens disponibles. Les portes du super play-off s'ouvrent petit à petit. Dans cette journée, le SN a pu gagner son premier match du play-off. Les protégés de Curado ont remporté un match devant la DSG, une équipe voisine qui a voulu créer la sensation. Les Nabeuliens reprennent confiance en leurs moyens pour retrouver la course au super play-off. Les prochaines journées seront très engagées avec des effets immédiats sur le classement. Mais d'ores et déjà, l'ESR a entamé l'échappée.

Résultats

JSKairouan-USMonastir 69-65

ESSahel-ESRadès 64-79

SNabeulien-DSGrombalia 89-81

Classement Pts

1/ ESR 7

2/ JSK 5

-/ USM 5

4/ SN 4

-/ DSG 4

6/ ESS 3