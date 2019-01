Tunisie: Ons Abid célèbre les femmes tunisiennes en Allemagne

De la photo de presse, à l'image d'art, Ons Abid fait partie des rares femmes qui vivent essentiellement de photo-journalisme en Tunisie, un domaine difficile, où la concurrence est rude.

La photographe au physique d'actrice hollywoodienne est animée par une grande dose de perfectionnisme et un regard juste, tendre et vrai sur les hommes et les femmes, dont elle aime avant tout tirer les portraits et raconter les histoires. C'est, en fait, ce qui a retenu l'attention et l'intérêt du public, particulièrement tunisien, venu assez nombreux découvrir les travaux de la photographe en Allemagne. Elle y narre le quotidien de femmes politiques, d'une femme pêcheuse de Kerkennah, d'une agricultrice de Sidi Bouzid, d'une juive djerbienne, d'une championne escrimeuse. Défilent à travers ses œuvres des mannequins à demi-dénudées ,habillées par une dame voilée, une femme niqabée brandissant son passeport vert à l'aéroport, une petite fille les yeux illuminés par la lueur de bougies pendant les veillées de ces jours de Révolution... L'inédit, l'étrange, l'insolite et le poétique surgissent aussi des jours ordinaires de cette Tunisie nouvelle, en perpétuelle recherche d'un autre équilibre en harmonie avec les bouleversements sociopolitiques des temps post-14 janvier.

«J'aime raconter l'Histoire de la Tunisie à travers les femmes. Le noir et blanc me permet d'arrêter le temps et de ressusciter l'intemporalité de ce combat des femmes, celui des agricultrices ou des femmes politiques par exemple, pour arracher leur place entière dans ce pays», explique Ons Abid.

En attendant que les «Femmes tunisiennes» d'Ons Abid atterrissent en Tunisie, l'exposition poursuivra son voyage à travers l'Allemagne les mois à venir.