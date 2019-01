Sénégal: Adoption du nouveau code - Face à face entre le ministre et les députes de l'opposition

Même si le projet de loi N°01-2019 portant Code pétrolier a été adopté du hier, jeudi 24 janvier, à l'Assemblée nationale, par la majorité, les députés de l'opposition ont manifesté leur désaccord. Pour cause, disent ils, il y'a beaucoup de manquements ou des choses à améliorer dans le projet de loi pour que la découverte du pétrole soit plus bénéfique aux sénégalais. Quant au ministre du Pétrole et des Energies, Mansour Elimane Kane, le nouveau Code répond à toutes les exigences de transparence. Toutefois, ajoute-t-il, le nouveau Code ne s'applique qu'avec les nouveaux contrats

C'est sur fond de polémique que les députés de la majorité ont adopté hier, jeudi 24 janvier le projet de loi N°1-2019 portant Code pétrolier. Les députés de l'opposition se sont, en effet, indignés de la «précipitation notée» dans l'adoption du Code à un mois de l'élection présidentielle. Prenant la parole, le président du groupe parlementaire libéral, Cheikh Bara Dolly Mbacké, a fait savoir que toute la procédure qui tourne autour du Code pétrolier est «anormale». Pour cause, dit le député, «personne n'a lu les documents qui sont très volumineux. On a voulu tromper le peuple en gaspillant ses ressources et donc rien n'a été juste dans ce projet portant Code pétrolier».

Répondant au parlementaire, le ministre du Pétrole et des Energies, Mansour Elimane Kane a nié le manque de transparence et la précipitation tant décriés par les députés de l'opposition. «Durant un an et demi, on a travaillé sur le Code qui a été ouvert aux sénégalais, à la société civile, aux étrangers, au Fonds monétaire international, aux Nations Unies. Donc, on ne l'a pas précipité car, il est passé partout où il devrait passer. Ce sont des sénégalais qui l'ont travaillé. Il n'y a pas une précipitation à faire valider ce Code», a fait savoir Mansour Elimane Kane.

Poursuivant son propos, il ajoute que le nouveau Code pétrolier répond à toutes les exigences de transparence. «Aujourd'hui, toutes les exigences de l'Itie ont été reprises dans le Code pétrolier. Les contrats ne seront plus donnés à des personnes physiques mais, à des personnes morales. Au niveau de la sauvegarde des intérêts nationaux du Sénégal, il faut noter le bonus à la signature qui devient une exigence, le monitoring du bonus jusqu'au niveau du trésor», a expliqué Mansour Elimane Kane.

Et d'ajouter, «l'autre avantage du Code, c'est la redevance qui est payée directement sans compter les parts de Petrosen qui sont de 10% portés d'une façon totale, de l'exploration jusqu'à la production, il y'a aussi, l'adéquation de ce Code pétrolier avec le Code général des impôts car, toutes les sociétés qui viendront, seront sujettes à l'impôt». Tout comme le député Cheikh Bamba Dièye, Cheikh Bara Dolly Mbacké revient encore à la charge pour dénoncer la non publication des contrats signés. «Ce sont les élections qui justifient la précipitation. C'est du vol, on ne voit pas les contrats qu'on a déjà donnés. On ne va pas savoir ce qui est dans le Code d'ici 40 ans», a-t-il regretté. Et le ministre du Pétrole et des Energies de rétorquer : «quand on signe un contrat dans une clause de confidentialité, c'est valable tout au long de la durée des contrats, c'est pour préserver l'intérêt des signataires mais, toutes les informations techniques ont été transférées au ministère. On ne peut pas signer un contrat aujourd'hui et mettre les informations techniques dans la toile».

A son tour, le député Cheikh Bamba Dièye, a plaidé pour l'inclusion de la gestion de réserve pour l'avenir. Par la même occasion, les députés de la majorité ont salué le projet de loi portant Code pétrolier. Selon Abdoulaye Makhtar Diop, «le document portant Code pétrolier est d'une qualité pédagogique extraordinaire». Revenant sur les craintes par rapport à la malédiction du pétrole, Mansour Elimane Kane se veut clair : «Il ne peut pas y avoir de la malédiction parce qu'on est partis de la formation. Le syndrome hollandais, c'est de faire du pétrole le premier pilier de l'économie».

BP PETROLIUM, BP COSMOS ENERGY, CAIRN ENERGY, WOODSIDE ET FAR LIMITED Ces entreprises qui ont signé des contrats avec le Sénégal

Depuis la découverte du pétrole au Sénégal, on assiste à une ruée des compagnies pétrolières et gazières et on n'a signé qu'avec cinq entreprises pétrolières depuis 2014. Selon Mansour Elimane Kane, de 2014 à nos jours, cinq entreprises ont signé des contrats avec le Sénégal. Il s'agit de BP Petrolium, BP Cosmos Energy au niveau du champ GTA qui est à la frontière entre la Mauritanie et le Sénégal, Cairn Energy au niveau du Sud, Woodside et Far limited

MANSOUR ELIMANE KANE SUR LES CONTRATS DE TOTAL : «Total a dans la définition 65000 Km mais, au mois de mars, il doit restituer au Sénégal 55000 Km»

«Le Code pétrolier n'est pas rétroactif. Il prend effet à partir d'aujourd'hui. Donc tout ce qui va se faire, ce sera à partir d'aujourd'hui. Total a dans la définition 65000 Km mais, au mois de mars, Total doit restituer au Sénégal 55000 Km qui ont eu déjà de bénéfices d'avoir des études de sismic ; contrairement à venir et avoir d'un seul coup, 10 mille km et laisser le reste. Donc Total n'a que 10000 Km et 10000 Km est en adéquation avec le nouveau Code. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue qu'aujourd'hui, Total est dans une zone qu'on appelle ultra deep profond. C'est-à-dire c'est plus de 3000 mètres de profondeur. Il n'y a que 5 ou 7 compagnies qui peuvent aller à ce niveau d'exploration. Aujourd'hui, ces 55000 Km vont coûter plus cher que 56000 Km vierges. Il y'en a même qui l'ont demandé mais, on leur a dit qu'on va faire un appel d'offre».