Sénégal: Kaolack / Opérations de nettoiement décentralisé - L'UCG désencombre les routes nationales

Dans le cadre de la poursuite de son programme relatif au nettoiement décentralisé, l'Unité de coordination de la gestion des déchets solides (Ucg), en partenariat avec les collectivités locales, ses pôles régionaux et autres partenaires locaux, a poursuivi, hier jeudi à Kaolack, une série d'activités notamment le nettoyage et le désencombrement des routes nationales. Ces opérations auxquelles participent plusieurs dizaines de jeunes ont d'abord débuté au courant des mois passés. Elles concernaient surtout les différentes artères entrecroisées sur le périmètre communal, avant d'aboutir aujourd'hui sur les quatre (4) voies sortantes.

Prévue pour embellir les routes nationales, en leur offrant un décor idéal, cette stratégie a surtout pour but de dégager toutes ces voies de communication, et engloutir surtout les nombreux dépotoirs sauvages d'ordures ménagères illégalement constitués au niveau de certaines bretelles et sites d'entrée. Ces points connus pour avoir toujours donné à la ville de Kaolack une réputation inopportune de «ville sale».

Lancée pour accompagner les communes dans la gestion de leurs déchets, cette croisade contre l'insalubrité et l'encombrement des voies, selon le coordonnateur national de l'UCG, Ousmane Ndao, «est le maillon d'un large programme d'intervention débuté en amont, dans la région de Kaolack. Cette intervention s'articule autour de la construction des infrastructures de valorisation des déchets (CIVD), avec l'accompagnement de la Banque islamique de développement (Bid), et d'autres centres de regroupement normalisés autrement appelés «sites relais» pour la collecte».

Malgré le poids de l'encombrement constaté sur les voies et lieux publics du secteur urbain et périurbain et qui réduit souvent la marge de manœuvre des équipes de nettoiement déployées sur le terrain, des brigades de concessionnaires assurant la collecte sont déjà opérationnelles, plusieurs mois auparavant. Ces dernières poursuivent leurs opérations de routine dans la ville de Kaolack où la production minimale de déchets collectée chaque jour est au moins estimée à 200.000 tonnes.