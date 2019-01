Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi au pourvoir

Le nouveau président a été investi hier au cours d'une audience publique et solennelle de la Cour constitutionnelle à Kinshasa.

La République démocratique du Congo (RDC) a vécu hier la toute première passation de pouvoir entre deux présidents élus. Joseph Kabila, président sortant après dix-huit années de magistère, a passé le flambeau à Félix Tshisekedi Tshilombo, élu le 30 décembre 2018, au cours d'une audience publique et solennelle de la Cour constitutionnelle très courue, organisée dans les jardins du Palais de la nation à Kinshasa.

Installés côte-à-côte à la tribune d'honneur, Joseph Kabila Kabange et Félix Tshisekedi Tshilombo, en compagnie d'Olive Lembe di Sita et Denise Nyakeru, leurs épouses respectives, semblaient renvoyer au monde entier une nouvelle image de la RDC désormais tournée vers la paix et la réconciliation.

Mais, le moment le plus émouvant aura surtout été la remise du drapeau, du cordon et du coffret, symboles de pouvoir, par le sortant à l'entrant, suivie d'une accolade et d'une longue poignée de main saluées par des cris et des youyous de l'impressionnante foule qui avait investi les lieux depuis la matinée. Mêmes les personnalités présentes avec aux rangs desquels le président kényan, Uhuru Kenyatta, ont applaudi la scène.

Malgré l'absence remarquée de l'Eglise catholique et du candidat malheureux Martin Fayulu qui contestent toujours les résultats. Félix Tshisekedi Tshilombo, 56 ans et père de cinq enfants, a, dans son discours d'investiture, donné un signal fort en guise d'apaisement du climat socio-politique actuel marqué par des tensions en annonçant le recensement et la libération prochaine de tous les prisonniers politiques. Dans sa volonté de réconciliation, le nouveau président de la RDC lancera un vibrant appel à l'unité. «Nous voulons construire un Congo fort dans sa diversité culturelle et son attachement à la mère patrie. Un Congo tourné vers son développement, dans la paix et la sécurité.

Un Congo pour tous où chacun mérite sa place», dira-t-il. «Nous ne célébrons pas la victoire d'un camp contre un autre, nous honorons un Congo réconcilié», a t-il précisé. Solennellement, le cinquième président de la République démocratique du Congo a promis de construire un pays qui «ne sera pas un Congo de la division, de la haine ou du tribalisme».

Il s'est par la suite engagé en faveur d'une gestion saine d'innombrables ressources naturelles dont dispose le pays au profit de tous. Il a également tenu à rendre hommage à tous les «martyrs tombés sur le champ d'honneur pour la cause de la démocratie et de l'alternance». D'où la minute de silence observée par l'assistance.

