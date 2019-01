Afrique: Patrimoine urbain de Tunis - Quand la reconstruction le revalorise

Dans le cadre de ses séminaires sur les politiques culturelles, le musée Théodore Monod de l'Ifan s'est intéressé ce mercredi 23 janvier à « Tunis et ses patrimoines urbains ».

L'architecte tunisienne Faïka Béjaoui, non moins urbaniste qui animait le séminaire, est revenue sur la rénovation de bâtiments historiques menaçant ruine à la Médina de Tunis, avec le projet de relogement Oulakas. Sans oublier l'impact à grande échelle de ces opérations.

Au cours du séminaire de ce mercredi 23 janvier au musée Théodore Monod de l'Ifan sur «Tunis et ses patrimoines urbains», l'architecte Faïka Béjaoui est revenue sur le fait que la culture et le patrimoine sont devenus à la fois des outils de projet urbain et des stratégies territoriales. Prenant l'exemple de la ville millénaire de la Médina de Tunis, Faïka Béjaoui a d'abord donné comme raison la rénovation des bâtiments historiques, leur «caractère vétuste».

Selon elle, les infrastructures étaient en grande partie vétustes et le «nombre de logements insalubres augmentait et la part de la population vivant dans la grande misère grimpait». Sur ce, dit-elle, la solution a été celle «de la démolition-reconstruction de la grande partie du centre historique». «En 1990, il y a eu le projet Oukalas avec une volonté politique affichée pour la lutte contre l'habitat insalubre pour sauver les habitants et on avait démarré les réhabilitations», a fait savoir Faïka Béjaoui.

A l'en croire, les autorités tunisiennes ont mis en place un fonds pour donner des crédits aux populations. Ces fonds offraient une «assistance technique et gratuite à Médina».

Toujours selon l'architecte, après ces opérations de restructuration, viendra ensuite l'étape de la mise en valeur des monuments. «Le but, c'est de donner une nouvelle fonction pour permettre aux monuments de revivre et on faisait savoir aux visiteurs que c'était des monuments du 15ième siècle mais restaurés», soutient Faïka Béjaoui. Elle cite Dar Lasram qui abrite le siège de l'Association de Sauvegarde de la Médina de Tunis (ASM).

Dans cette restructuration d'infrastructures, il ne faudrait surtout pas oublier le secteur privé. Selon la vice-présidente du bureau exécutif du CIVVIH (Comité International des Villes et Villages Historiques), «le secteur privé est intervenu dans la reconstruction des maisons en hôtels, l'installation du commerce de création artisanale mais aussi l'embellissement urbain des façades ».

Dans sa communication sur l'intérêt croissant pour le patrimoine, Faïka Béjaoui a cité l'élargissement des trottoirs, l'embellissement des façades, des kiosques fleuristes, des réverbères, la restauration des monuments etc. Et pour promouvoir l'importance des opérations, la sensibilisation des jeunes a été faite avec l'association L'Art Rue, une fabrique d'espaces artistiques.

Lauréate du prix Aga Khan d'Architecture en 2010 pour le projet de réhabilitation et de requalification de la ville des 19-20ème siècles de Tunis, Faïka Béjaoui est Présidente du comité National tunisien de l'ICOMOS depuis février 2016. Elle a aussi occupé différents postes à l'Association de Sauvegarde de la Médina de Tunis (ASM).