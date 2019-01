Sénégal: Mise à disposition de la carte électorale - L'opposition dénonce, Aly Ngouille Ndiaye précise

La remise par la Daf de la carte électorale aux plénipotentiaires des candidats admis à la présidentielle ne s'est pas effectuée finalement hier, jeudi. Pour cause, elle aurait été décalée de 24 heures par la Division de l'automatisation des fichiers (Daf). Certains plénipotentiaires de l'opposition qui s'étaient rendus sur les lieux pour la mise à leur disposition de la carte électorale ont eu du mal à avaler la pilule.

A l'instar d'Amadou Cissé, le mandataire du Parti de l'unité et du rassemblement (Pur), pour qui «Cette situation est inadmissible. C'est eux qui nous ont appelés au téléphone pour nous demander de passer récupérer la carte électorale. Arrivés sur les lieux, ils nous ont servi qu'il manquait le second volet et qu'il fallait repasser encore demain ».

Pour Ass Babacar Guèye, le mandataire de Rewmi et d'Idy 2019, le supposé report de la mise à disposition de la carte électorale aura un certain impact sur la suite des événements. «Chaque jour de perdu va influer sur le dépôt qui est fixé pour le 29. On a besoin de la carte pour commencer à placer nos représentants, mais il y a un arrêté qui n'a pas encore été signé, alors on attend demain (ce jour-ndlr)», a-t-il indiqué. Non sans calmer le jeu : «on attend demain matin (ce vendredi-ndlr) pour aviser. On va être tolérant jusqu'à demain matin».

Du côté du pouvoir, l'on botte en touche. Le ministre Aly Ngouille Ndiaye est ainsi monté au créneau pour démentir l'opposition et affirmer que «La carte électorale est bien disponible et les plénipotentiaires peuvent entrer en sa possession quand ils le voudront».

Affaire à suivre.