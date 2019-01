Afrique: Clôture de la 59ème Conférence du collège des chirurgiens d'Afrique de l'Ouest - Macky Sall offre un centre universel chirurgical de 2 millions de dollars

La 59ème édition de la conférence scientifique annuelle du collège des chirurgiens d'Afrique de l'Ouest a été clôturée hier, jeudi 24 janvier 2019. Ce collège d' environ 7500 membres qui est un institut africain de formation dans le domaine de la chirurgie, de l'ophtalmologie, de la gynécologie, de l'Orl, de l'anesthésiologie, de la radiologie et de la chirurgie dentaire, a aujourd'hui un nouveau président en la personne du professeur Magueye Gueye. Venu assister à la cérémonie de clôture, le président Macky Sall a doté le collège d'un centre universel chirurgical d'un montant de 2 millions de dollars.

Le souhait le plus ardent du président sortant du collège des chirurgiens d'Afrique de l'Ouest, King-David Terna Yawe ainsi que de tous les membres du collège, viennent d'être exhaussé. En effet, venu assister à cette 59ème édition de la conférence scientifique annuelle du collège des chirurgiens d'Afrique de l'Ouest, le président Macky Sall qui s'est vu élevé au grade de grand patron du collège chirurgien à offert aux hommes du professeur Maguèye Guèye (nouveau président du collège), un centre universel chirurgical d'un montant de 2 millions de dollars.

Et le président d'expliquer que ceci est la conséquence de la priorité qu'il accorde à la santé, mais aussi « pour montrer mon attachement à votre collège. Parce que votre regroupement porte le socle de l'intégration et vous avez été les précurseurs de l'intégration », se félicite Macky Sall. Pour rappel, l'histoire du collège de chirurgie remonte à 1960, date de sa création à Dakar. Il fait œuvre pionnière de l'amélioration à travers l'intégration par la santé. C'est en ce sens que le président Sall s'est dit réjoui du thème de cette 59ème rencontre « Assenions l'accès aux soins chirurgicaux».

Macky Sall estimera que « la formule est d'une priorité chirurgicale », dans la mesure où « il ne peut y avoir de soins chirurgicaux sans des chirurgiens qualifiés ». Avant de poursuivre : « Ce centre universel chirurgicale dont je vais vous doter dans les meilleures délais, vous permettra de bénéficier de standard. On vous fournira le terrain qui n'est pas une difficulté, on le construira et on l'équipera », rassure-t-il car selon lui l'accès à la formation est le premier défi auquel les agents de santé doivent faire face. « Le deuxième défi, toujours selon Macky Sall, est le défi d'un plateau médical adéquat et celui du coût de l'acte et des soins chirurgicaux ».

Le président expliquera que ce défi rappelle que la disponibilité des ressources humaines et matérielles ne garantit pas nécessairement l'accès aux soins si elle ne peut pas en supporter les prix. Et cela « nous interpelle, pouvoir public et techniciens de la santé », dixit le chef de l'Etat. Avant de rassurer le collège des chirurgiens de faire en sorte que « notre plateau médical soit à la hauteur de l'émergence. Vous êtes au cœur de notre système de santé publique et privée. Tenus par le serment d'Hippocrate, vous avez fait de la médecine un sacerdoce », a dit en conclusion Macky Sall.