Congo-Brazzaville: Festival Amani - Youssoupha rejoint l'affiche

L'événement de Goma a dévoilé sa programmation définitive en annonçant la présence du rappeur d'origine congolaise qui vient rehausser le prestige de sa sixième édition prévue du 15 au 17 février.

« L'affiche de la sixième édition est désormais quasi-complète », a indiqué le festival Amani, dans un communiqué de presse publié le 22 janvier. L'organisation fait savoir dès lors que Fally Ipupa et Youssoupha constituent les « têtes d'affiche d'une programmation exceptionnelle ». Quoi de plus rassurant pour les mélomanes déjà mis en haleine avec la sélection des artistes locaux, organisée en amont de l'événement lors des Sanaa Weekends lancés depuis août 2018!

Par ailleurs, Baloji, le rappeur également réputé parolier (RDC-Belgique), l'artiste engagée Ruth Tafébé (Côte d'ivoire), la talentueuse Knowless (Rwanda), la star du bongo flava Lady Jaydee, et le Prix Découvertes RFI 2018 Yvan Buravan (Rwanda) sont les autres grands noms de la musique du continent à l'affiche. En plus de ces stars internationales, le festival Amani a aligné des artistes phares dans sa programmation.

Ainsi, pour mettre du baume au cœur des mélomanes dans le contexte particulier de cette région meurtrie de l'est de la République démocratique du Congo (RDC), il est annoncé la participation de Gaël Faye. La musique du chanteur et rappeur franco-rwandais est, dit-on, « une thérapie pour oublier la violence et l'horreur ». Elle s'inscrit donc dans l'esprit de l'événement qui entend toujours faire de la danse et de la musique des vecteurs de paix et de dialogue dans la région des Grands Lacs.

Le Festival Amani qui joue franchement la carte de la diversité a, pour cette sixième édition, associé des orchestres originaux. Il y a, à cet effet, notamment le septuor sud-africain BCUC surnommé les nouveaux dieux du rock d'Afrique du Sud avec son fameux style "Africangugu". Une autre originalité, le rappeur Infrapa venu de Lubumbashi avec son « Rap Karindula » qui s'impose au-delà des frontières congolaises.

Il faudra compter aussi sur le côté décalé que va ramener le DJ Spilulu, l'un des meilleurs de RDC dont les compositions et créations instrumentales font la joie des habitués des boîtes de nuit du pays. La singularité venue de Kinshasa, c'est le groupe 100% féminin Nkento Bakaji dont le doigté de la bassiste ne laisse pas indifférent.

Les prestations d'artistes locaux qui ont eu à se constituer leur public au moment de la sélection débutée en août ne manquera pas d'ajouter du piquant à la fête. Annick Michael, Brado Chant, Life song, la Monteska, Urban Girls, Visiones Dance sont les coups de cœur de la population de Goma qui vont représenter l'est de la RDC au sixième Amani. Sont également associés à la manifestation annuelle d'autres musiciens et danseurs venus de toute la région, notamment Bukavu, Beni, Idjwi, Lulingu, Masisi, Kayna et Walikale, annonce l'organisation.

De l'entrepreneuriat au rendez-vous

Il sied de rappeler qu'Amani promeut aussi l'entrepreneuriat comme « l'un des piliers majeurs pour la consolidation de la paix à travers la lutte contre le sous-emploi des jeunes et le faible développement économique que connaît la région des Grands Lacs ». Aussi, en marge de la rencontre festive, les douze projets à vocation marchande en lice, dans le cadre du concours d'entrepreneuriat, seront présentés oralement face à un jury d'experts. A l'issue de la présentation dont la cérémonie est prévue le 14 février, les quatre meilleurs projets innovants recevront mille cinq cents dollars américains et une formation complète en entrepreneuriat du festival Amani pour le lancement de leur entreprise.

L'enceinte du village du festival comporte un espace entrepreneuriat où de jeunes de 18 à 35 ans exposeront leurs produits et animeront des ateliers et conférence sur l'entrepreneuriat, le développement, etc. Par ailleurs, Amani abritera aussi un espace associatif réservé aux expositions d'ONG et autres associations. Il s'y tiendra aussi des conférences - débats sur divers sujets. D'autres divertissements sont également programmés, précisément des projections de films et des jeux organisés et animés par des ONG et associations.