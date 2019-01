Sénégal: Visite du C 25 au siège saccage de «Pastef/ Les Patriotes» - Idy exige de l'état toute la lumière sur cette affaire

Les leaders du C25 ont fait bloc hier, jeudi, derrière leur candidat Ousmane Sonko dont les locaux de son parti «Pastef/ Les patriotes» ont été saccagés par des individus non encore identifiés, dans la nuit du mercredi 23 au jeudi 24 janvier.

Venus s'enquérir de l'état des lieux, les leaders de ce collectif de l'opposition ont vigoureusement condamné cet acte de vandalisme par la bouche de leur porte-parole du jour, Idrissa Seck de «Rewmi ». «Nous sommes venus exprimer notre indignation et, aux militants et responsables de Pastef, notre solidarité et saisir l'occasion pour lancer un appel solennel à tous les acteurs pour que nous sachions que la stabilité du Sénégal est son bien le plus précieux», a lancé Idrissa Seck qui n'a pas manqué de rappeler par ailleurs à l'Etat que ces deux fonctions premières «c'est de garantir la sécurité et la justice».

Poursuivant son propos, il a ainsi exigé du président de la République toute la lumière sur cette « agression sauvage ». «Si les acteurs de l'Etat eux-mêmes ont recours à la création de milice privée, au recours à des nervis, cela signifie qu'ils n'ont pas confiance en leur propre sécurité et en leur propre justice et ça, c'est manquer de sérénité et risquer d'entrainer le pays dans un chaos absolument indescriptible. C'est de la responsabilité première du président de la République de veiller à ce que toute la lumière soit faite sur cette agression sauvage et que les auteurs soient rapidement identifiés, trouvés et remis à la justice».

Par ailleurs, le candidat de la coalition Idy 2019 a saisi cette occasion pour apporter des précisions au sujet du traitement qui est fait de la dernière sortie du C25 concernant sa position par rapport à la candidature du président sortant Macky Sall. Sous ce rapport, il a indiqué qu'«il n'a jamais été question pour l'opposition de mener des actions violentes encore moins de recrutement de nervis».