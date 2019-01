Algérie: La 9ème Commission mixte économique algéro-russe du 28 au 30 janvier à Moscou

Alger — La 9ème session de la Commission mixte économique algéro-russe se tiendra du 28 au 30 janvier en cours à Moscou et sera sanctionnée par une feuille de route qui définira les priorités de coopération, a annoncé jeudi à Alger le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Merssahel.

"Les priorités de coopération entre les deux pays seront définies lors de la 9ème session de la Commission mixte économique algéro-russe, prévue à Moscou du 28 au 30 janvier 2019", a indiqué M. Messahel lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.

Il a affirmé que cette rencontre "permettra d'établir une feuille de route pour suivre la mise en œuvre des objectifs qui seront arrêtés" lors de la 9e session.

Réitérant la volonté des deux pays de diversifier les domaines de la coopération bilatérale et d'accroitre les échanges commerciaux et les investissements, M. Messahel a affirmé avoir discuté "longuement" avec son homologue russe de "la nécessité de donner un contenu économique beaucoup plus grand" à cette relation bilatérale pour qu'elle soit "plus globale" et pour qu'elle "réponde vraiment aux attentes des deux peuples et des deux gouvernements".

Il a souligné, à ce titre, l'importance de "renforcer la concertation sur les questions énergétiques", particulièrement en ce qui concerne les prix et la stabilité du marché. Le chef de la diplomatie russe est arrivé mercredi soir à Alger pour une visite de deux jours, à l'invitation de son homologue algérien, Abdelkader Messahel.

Cette visite s'inscrit dans le cadre du dialogue politique régulier et de la concertation permanente entre les deux pays instaurés depuis la signature de la déclaration commune sur le Partenariat stratégique entre l'Algérie et la Russie en 2001.

La visite du ministre russe des Affaires étrangères se situe dans un contexte de développement continu du dialogue politique et de la coopération en les deux pays, et intervient également à la veille de la 9ème session de la Commission mixte économique algéro-russe.