Afrique du Nord: Algérie-Russie - Messahel relève une "convergence de vues"

Alger — Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a relevé, jeudi à Alger, une "convergence de vues" entre l'Algérie et la Russie sur plusieurs questions régionales et internationales, dont la lutte contre le terrorisme.

M. Messahel, qui s'exprimait dans une conférence de presse conjointe avec le ministre des Affaires étrangères russe, Seguei Lavrov, a précisé que les entretiens ont porté sur plusieurs questions régionales et internationales d'intérêt commun.

"Cette rencontre nous a permis d'évoquer le phénomène de lutte contre le terrorisme et la concertation entre les deux pays dans ce domaine dans le cadre de nos stratégies respectives de lutte contre ce fléau, mais également de la stratégie de l'ONU en la matière", a-t-il précisé.

Il a indiqué avoir procédé également avec son homologue russe à un échange de vues et des analyses respectives sur les situations de crises et de conflits, notamment en Syrie, en Libye, au Mali et au Sahel, au Sahara occidental, au Yémen ainsi que sur la question palestinienne.

Abdelkader Messahel s'est félicité, à ce titre, de la "convergence de vues" entre l'Algérie et la Russie quant à la nécessité de promouvoir des solutions politiques et de règlements pacifiques à ces crises, dans le cadre du respect de la légalité internationale et des principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, notamment le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, sans ingérence extérieure.

"Nous avons relevé une convergence de vues sur le principe du respect de la souveraineté des peuples, le respect de l'intégrité territoriale, le respect des décisions des Nations Unies et leur mises en œuvre, notamment en ce qui concerne la Palestine et le Sahara Occidental", a-t-il détaillé.

Le chef de la diplomatie algérienne a relevé également une "convergence de vues" entre l'Algérie et la Russie sur la situation en Syrie et en Palestine, assurant qu'il "n'y a pas d'alternatives que la solution basée sur le respect de la volonté des peuples et sur le respect du droit international".

Le chef de la diplomatie russe est arrivé mercredi soir à Alger pour une visite de deux jours, à l'invitation de son homologue algérien, Abdelkader Messahel. Cette visite s'inscrit dans le cadre du dialogue politique régulier et de la concertation permanente entre les deux pays instaurés depuis la signature de la déclaration commune sur le Partenariat stratégique entre l'Algérie et la Russie en 2001.

La visite du ministre russe des Affaires étrangères se situe dans un contexte de développement continu du dialogue politique et de la coopération en les deux pays, et intervient également à la veille de la 9ème session de la Commission mixte économique algéro-russe.