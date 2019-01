Algérie: Annaba - Affluence des jeunes vers Seraïdi par la ligne téléphérique pour profiter de la neige

Annaba — Des groupes de jeunes ont conflué jeudi vers les hauteurs de la région montagneuse de Seraïdi à Annaba en empruntant la ligne téléphérique pour profiter du paysage en blanc dessiné par la neige, a-t-on constaté.

Les habitants de la région de Seraïdi se sont réveillés ce matin sur un manteau blanc de la poudreuse couvrant rues, ruelles et places de la cité ainsi que ces hauteurs, poussant les engins des travaux publics à intervenir pour enlever la neige qui a obstrué les deux routes reliant Seraïdi à Annaba et à Bouzizi, a-t-on appris auprès de cette direction.

Au centre-ville de Seraïdi et le long de la route entre Annaba et Seraïdi, les jeunes et moins jeunes ont joyeusement joué avec la neige et pris des selfies et photos en groupes avec pour fond la blancheur immaculée de la neige.

Les intempéries sur la région d'Annaba ont été marquées, jeudi en début d'après-midi, par de fortes rafales de vent soufflant à 70 km/heure ayant amené l'entreprise de transport sur la ligne du téléphérique Annaba/Seraïdi à suspendre le service exceptionnellement dès le début d'après-midi.

Durant la journée de jeudi, les employés des services compétents à l'aide de chasse-neige sont intervenus à plusieurs reprises pour rouvrir les deux routes Annaba/Seraïdi et Seraïdi/Bouzizi. De leur côté, les sapeurs-pompiers sont intervenus pour pomper les eaux infiltrées dans nombre de maisons de la région de Derradji Redjem, Hdjar Diss et Marse Amar dans les communes d'El Bouni, Sidi Amar et El Hadjar et de la plaine occidentale de la commune d'Annaba.

Une cellule de crise a été installée au niveau de la commune de Seraïdi pour suivre la situation générée par les chutes de neige et désenclaver les zones reculées de Seraïdi et Chetaïbi.