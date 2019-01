Algérie: Nouvelle aérogare d'Alger - Appel à redoubler les efforts pour la réussite de sa mise en service

Alger — Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane a présidé jeudi, une réunion de coordination avec plusieurs intervenants, durant laquelle, il a appelé à redoubler les efforts pour la réussite de la mise en service de la nouvelle aérogare d'Alger, indique un communiqué du ministère.

"En prévision de la mise en exploitation imminente de la nouvelle aérogare d'Alger, le ministre des Travaux Publics et des Transports a présidé, le 24 janvier 2019, une réunion de coordination en présence des cadres du ministère, du P-dg de la Société de gestion des services aéroportuaires (SGSIA), des représentants de la direction générale de la sûreté nationale, des Douanes et de la Protection civile, des P-dg des compagnies aériennes Air Algérie, Tassili Airlines et Aigle Azur, des responsables de Swissport et des directeurs généraux de l'Etablissement national de la navigation aérienne, de l'Agence nationale d'études et de suivi des investissements ferroviaires et de la Société nationale des transports ferroviaires et Naftal", a précisé la même source.

Cette réunion qui intervient après l'achèvement des travaux de la nouvelle aérogare et des essais techniques avait pour objet "de faire un point de situation avec l'ensemble des intervenants sur les dispositions engagées pour sa mise en service dans les meilleures conditions possibles", a ajouté le communiqué.

A cette occasion, M. Zaalane a mis l'accent sur la nécessité de veiller à l'attractivité de cette nouvelle aérogare à travers la fluidité du traitement des passagers et des facilitations à accorder notamment en matière de transit tout en appelant à redoubler les efforts pour la réussite de sa mise en service.

Le ministre a également réaffirmé l'importance de cette réalisation inscrite dans le cadre de programme du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika. La nouvelle aérogare qui assurera un trafic de 10 millions de passagers/an et gérera 1.800 bagages/heure a pour objectif accéder au marché du transit qui constitue actuellement un marché important en matière de transport aérien.

La construction de cette nouvelle aérogare coïncide avec l'opération de renouvellement de la flotte d'Air Algérie. Pas moins de 25 nouveaux avions devraient être acquis entre 2019 et 2024, en application du programme du président de la République.