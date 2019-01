Gabon: Communiqué du Ministère de l'Intérieur sur l'élection des Membres des Conseils départementaux et des Conseils municipaux

Le Ministère de l'Intérieur, de l'Administration du Territoire, des Collectivités Locales, de la Décentralisation, chargé de la Citoyenneté et de l'Immigration a communiqué ce jeudi 24 Janvier sur l'élection des Membres des Conseils départementaux et des Conseils municipaux dont le contenu est ci-dessous.

Libreville, le 22 janvier 2019 - Par Arrêté n° 000016/MIATCLDCI/SG du Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur, de l'Administration du Territoire, des Collectivités Locales, de la Décentralisation, chargé de la Citoyenneté et de l'Immigration, pris le 22 janvier 2019, en application des articles 20, 21 et 22 de la loi n° 19/96 du 15 avril 1996 relative à l'élection des Membres des Conseils départementaux et des Conseils municipaux, les Conseillers Départementaux et les Conseillers municipaux issus des élections locales du 6 octobre 2018 dernier, sont convoqués en sessions pour l'élection des présidents et vice-présidents des conseils départementaux et des maires et maires-adjoints des communes sur l'ensemble du territoire, respectivement :

- Le dimanche 3 février 2019 à 9 heures précises pour les sessions des conseils départementaux et des conseils municipaux ;

- Le dimanche 10 février 2019 pour les sessions des conseils d'arrondissement en vue de l'élection des maires d'arrondissement et leurs adjoints.

Le Conseiller en Communication

Porte-parole du Ministère de l'Intérieur

Jean Eric NZIENGUI MANGALA

Dans la même rubrique