Algérie: Chutes de neige sur l'Est du pays - L'ANP intervient pour débloquer les routes et assister les citoyens

Alger — Des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) ont intervenu dans des régions de l'est du pays touchées ces dernières 24 heures par les intempéries pour prêter aide et assistance aux citoyens et rouvrir les routes et pistes bloquées par la neige, indique jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Suite aux intempéries ayant marqué quelques régions du pays, au cours des dernières 24 heures, et en exécution des instructions de monsieur le général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, des détachements de l'Armée nationale populaire relevant de la 5ème Région militaire ont intervenu, au niveau de Kef-Lekhal à Constantine, ainsi qu'à Ain Arnat, El-Bhira, Ain Abassa et El-Mouan, dans la willaya de Sétif, pour désenclaver ces localités qui ont connu de fortes chutes de neige", précise le communiqué.

Les éléments de l'Armée nationale populaire "ont prêté aide et assistance aux citoyens et ont procédé au déneigement des routes et des pistes bloquées", ajoute le même source.

"A ce titre, le Haut Commandement de l'Armée nationale populaire réaffirme la mobilisation permanente de ses unités, pour l'intervention, le désenclavement, le soutien et la solidarité avec les citoyens dans toutes les régions touchées et cela en mobilisant tous les moyens humains et matériels nécessaires", souligne le communiqué.