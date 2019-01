Algérie: Education - Nécessité d'encourager les activités culturelles et sportives en faveur des élèves

Alger — La ministre de l'Education nationale Nouria Benghabrit a affirmé, jeudi à Alger, que son département ministériel œuvrait en coordination avec les autres départements à encourager les activités extrascolaires (culturelles et sportives) en vue de renforcer les connaissances des élèves et les encourager à avoir confiance en eux-mêmes.

Intervenant à l'occasion de la célébration de la 1ère édition de la Journée internationale de l'Education (24 janvier), instituée le 3 décembre dernier par l'Organisation des Nations Unies (ONU), Mme Benghabrit a précisé que son secteur oeuvre en coordination avec les autres départements ministériels, à encourager les activités extrascolaires en vue de "développer les compétences des élèves et de renforcer leurs connaissances culturelles et leur savoir".

Elle a estimé, dans ce sens, que la cérémonie organisée au Club culturel Aissa Messaoudi de la Radio nationale, en coordination avec le ministère de la Communication et la Chaine 1, permet d'initier les élèves à l'art du cinéma et du théâtre pour qu'ils acquièrent "des compétences devant développer la personnalité de l'enfant et lui permet de s'adapter à la lumière de l'évolution des moyens de technologie modernes".

Rappelant que l'Algérie œuvre, depuis son indépendance, à "assurer la gratuité de l'enseignement aux enfants à partir de l'âge de six ans", la ministre a mis en avant que l'enseignement joue "un rôle important dans la réalisation du développement durable".

L'institution par l'ONU d'une journée d'enseignement "inculquera les valeurs de paix et de développement d'autant qu'elle joue un rôle fondamental dans la construction des sociétés", a-t-elle dit.

La ministre de l'Education nationale a indiqué, à ce propos, que l'Algérie "assure un enseignement qualitatif et équitable pour tous les niveaux", saluant à cette occasion, le rôle des enseignants qui sont, a-t-elle dit, "le premier intervenant dans l'action éducative, outre celui des inspecteurs en termes de conseils et d'orientations qu'ils prodiguent aux enseignants".

Elle a ajouté, par ailleurs, qu'elle "ne ménagera aucun effort" pour l'amélioration des conditions des enseignants à travers "la formation et la documentation nécessaires pour qu'ils accomplissent leurs tâches en faveur de l'école algérienne".

"Depuis le recouvrement de la souveraineté nationale, l'Algérie a pris conscience de l'importance de l'Education en tant que vecteur d'édification, de changement et d'innovation, faisant de l'égalité et de la gratuité de l'enseignement des garanties susceptibles d'asseoir un système éducatif authentique et démocratique", a affirmé pour sa part, le ministre de la Communication, Djamel Kaouane.

Il a cité, dans ce sens, "les réformes audacieuses engagées par l'Algérie pour la promotion de l'éducation et la réduction de l'écart entre les deux sexes, sanctionnées par la hausse des moyennes de scolarisation et l'élargissement du réseau des établissements scolaires, tous cycles confondus, à travers l'ensemble du territoire national".

Il a ajouté que "la réforme du système éducatif, grâce au président de la République, Abdelaziz Bouteflika a connu un bond qualitatif, consistant essentiellement en la garantie d'une éducation de qualité, notamment dans le cadre du partenariat avec les organisations régionales et internationales spécialisées, en sus d'une coopération et d'une coordination sectorielle régulière".

Le ministre a cité, à cet effet, "l'apport du secteur de la communication dans l'accompagnement de cet effort nationale, à la faveur d'activités favorisant la satisfaction des besoins du citoyen en matière d'Education, de par son rôle dans la promotion de l'acte éducatif et la diffusion des valeurs de justice et de tolérance".

M. Kaouane a souligné, en outre, l'attachement de son secteur "à faire aboutir cette orientation, en dotant les programmes éducatifs de contenus à même d'améliorer les performances des générations montantes, et adaptés aux développement technologique".

Enfin, il a estimé que ce genre de partenariat "est de nature à garantir une éducation de qualité qui permet aux générations de s'adapter aux grandes orientations en matière de développement, et de concourir au développement durable", préconisant de "redoubler d'efforts pour la promotion du système éducatif, notamment à la lumière des défis imposés par les mutations mondiales auxquelles l'Algérie fait face".