Algérie: Intempéries - Tous les moyens mobilisés pour l'entretien des routes et la garantie de leur sécurité

Alger — Tous les moyens humains et matériels nécessaires ont été mobilisés pour l'entretien et la maintenance du réseau routier et la garantie de sa praticabilité et de sa sécurité, au profit des usagers, notamment suite aux récentes intempéries enregistrées dans certaines wilayas du pays, ont indiqué les services spécialisés au ministère des Travaux Publics (TP) et des Transports.

Plusieurs interventions ont été menées, ces deux derniers jours, au niveau de 6 wilayas du pays ayant enregistré d'importantes chutes de neige, entrainant la fermeture de certaines routes et une perturbation du trafic routier, a indiqué jeudi un communiqué du ministère des Travaux Publics et des Transports.

Les intempéries ont affecté 24 axes routiers dont 7 routes nationales et 17 chemins de wilaya, outre l'autoroute est-ouest au niveau de la région de Djebel El Ouahch (Constantine), a précisé le communiqué.

Plus de 1290 agents de maintenance relevant des directions des Travaux publics et 7000 engins et équipements de travaux publics ont été mobilisés à cet effet, outre l'utilisation d'une grande quantité de sel (environ 100 tonnes) pour déneiger les voies.

Les services en question ont réussi à rouvrir tous les axes routiers, à l'exception de quelques pistes montagneuses dans les wilaya de Bouira, Tizi Ouzou et Jijel, a conclu le communiqué.