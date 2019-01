Tunisie: Des projets à visée culturelle et éducationnelle

Dans ce cadre, Mardi dernier, au nouveau siège du ministère de l'Environnement à Cité el Khadra s'est tenu la cérémonie de signature d'un accord pour la mise en œuvre du projet de soutien à l'éducation et au développement durable dans les établissements d'enseignement. Ce dernier s'inscrit dans le cadre du programme de coopération tuniso-portugais dans le domaine de l'environnement pour 2018/2019.

Secrétaire d'État aux Affaires locales et de l'Environnement, Mme Basma Al-Jabali a fait cette déclaration à La Presse pour résumer les enjeux stratégiques de ce partenariat sur le plan environnemental avec le Portugal et les raisons du choix de ce pays en la matière : « Aujourd'hui, on a signé une convention avec le Portugal pour la coopération dans le domaine de la valorisation des déchets et dans le domaine de l'assainissement. Mais également dans le domaine de l'éducation pour donner de l'importance aux programmes de formation. On a choisi le Portugal pour plusieurs raisons. D'abord pour sa proximité culturelle et ensuite parce que la culture de la valorisation des déchets est ancrée dans les traditions au Portugal ».

Une enveloppe financière de 620 000 euros sera consacrée aux projets mis en œuvre dans le cadre de cette coopération bilatérale dans les trois domaines associés à l'environnement : valorisation des déchets, assainissement et éducation.

Programme d'éducation environnementale

Cet accord de coopération tuniso-portugaise permettra la mise en œuvre du programme «Education à l'environnement et au développement durable», moyennant un investissement conjoint de l'ordre de 120 mille euros (plus de 400 mille dinars tunisiens).

Il s'agit d'un projet visant à intégrer les aspects environnementaux et ceux de développement durable dans les cursus et programmes du ministère de l'Education. Sa finalité est de sensibiliser les jeunes générations (enfants et adolescents) aux enjeux environnementaux et les associer, ainsi, aux efforts de préservation de l'environnement et des écosystèmes.

Objet d'un mémorandum d'entente déjà signé en 2018, ledit projet fait partie d'autres programmes écologiques conçus dans le cadre d'une stratégie de partenariat tuniso-portugais, d'un budget global d'environ 640 mille euros (plus de 2,2 millions de dinars), dont les deux tiers seront financés par le Portugal.

La coopération prévoit, par ailleurs, la mise en oeuvre, en partenariat avec l'Agence Nationale de gestion des déchets (ANGED), d'un programme de gestion des déchets électroniques et électriques, à travers, un système de collecte et de récupération de ce genre de déchets et le renforcement du cadre réglementaire de la filière.

Il est aussi question d'améliorer les services d'assainissement, en coordination avec l'Office National de l'Assainissement (ONAS). Les principales actions prévues dans ce cadre consistent à valoriser les eaux usées traitées dans le secteur agricole et développer un plan quinquennal de gestion des boues des stations de traitement des eaux pluviales en plus de l'appui technique et institutionnel et le transfert du savoir-faire dans ce domaine de l'assainissement.

Une coopération ambitieuse et fructueuse

Cette convention a été conjointement signée en marge de la table des discussions, par les secrétaires généraux du ministère de l'environnement de la Tunisie et du Portugal. Un bel échange d'amabilité a été entrevu entre les partenaires des deux rives du continent ce qui augure de la réussite de cette coopération bilatérale. La partie portugaise a été représentée par M José Ludovic, ambassadeur du Portugal en Tunisie et Carlos Manuel Martins, secrétaire général chargé de l'environnement au Portugal.

Le programme financier de 120 000 euros a pour objectif de contribuer à la mise en œuvre d'activités de promotion de l'éducation environnementale au service du développement durable ; de renforcer les relations économiques entre la Tunisie et le Portugal et d'explorer de nouvelles formes de coopération entre les entreprises tunisiennes et portugaises.

Le Portugal ayant une expérience de plus de vingt ans dans la valorisation des déchets et de l'assainissement, le choix de cette nation se trouve justifié auprès des instances gouvernementales. La Tunisie devrait tirer son épingle du jeu et mettre à profit l'expertise technique du Portugal grâce à un appui de taille. « Elle a une expérience très réussie ce qui nous a poussé à lancer cette coopération entre les deux pays. » termine Mme Basma Jebali.