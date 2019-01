Tunisie: Un potentiel certain à renforcer

Fraîchement arrivé de Davos après sa participation au Forum économique mondial, M. Chahed a affirmé que le classement de la Tunisie s'est amélioré dans le rapport Doing Business, mais certaines lacunes persistent.

Il cite le manque d'efficacité de l'administration, la faible innovation au sein des entreprises qui peinent à assimiler les évolutions à ce niveau et aussi le manque de coopération entre l'université et l'entreprise économique.

Ceci dit, les technoparks jouent un rôle important dans la facilitation de cette collaboration, surtout en l'existence de points faibles essentiels à pallier, à l'instar du manque de coordination entre les différents ministères et structures concernés et également dans la commercialisation des produits innovants qui ont une valeur ajoutée économique.

Ligne de financement

Le chef du gouvernement a, ainsi, indiqué que le gouvernement soutient en force le système des technoparks. Il a annoncé plusieurs mesures pour renforcer leur rôle.

En premier lieu, le lancement d'une opération de promotion en réactivant les relations internationales des sociétés de gestion des technoparks pour faire connaître les nouvelles opportunités d'investissement en coopération avec les différentes structures.

Il sera procédé à l'identification d'une liste de 300 grandes entreprises étrangères avec l'objectif de les attirer à investir en Tunisie. En deuxième lieu, on compte signer un pacte de développement des technoparks avec les ministères concernés, sociétés de gestion et centres de recherche.

En troisième lieu, une ligne de financement de 100 millions de dinars sera lancée, visant la construction d'espaces industriels au sein des technoparks. En quatrième lieu, M. Chahed a souligné que chaque technopark aura le soutien des établissements financiers, tout en préservant la participation de l'Etat dans le capital ou la participation des entreprises publiques avec une part de 35% au minimum. En cinquième lieu, le gouvernement oeuvrera à accélérer la publication du décret relatif aux clusters.

De grandes opportunités

De son côté, Slim Feriani,ministre de l'Industrie et des PME, a indiqué que l'infrastructure des technoparks existe bien, mais il y a besoin d'un nouveau souffle. «Les technoparks sont des moteurs de développement économique. Ils ont le potentiel de promouvoir l'image de la Tunisie et d'attirer les investissements mondiaux. Mais il faut améliorer davantage la gouvernance et la gestion.

La réalité est qu'il existe des déséquilibres entre les technoparks. Il faut aussi oeuvrer à rapprocher l'université et l'entreprise économique», indiquant que la valeur des investissements dans les technoparks est de 1.000 millions de dinars, dont 300 millions de dinars par l'État, et comptent près de 700 hectares aménagés.

Un potentiel qu'a confirmé Afif Chalbi, président du Conseil d'analyses économiques. Il a soutenu que les technoparks doivent proposer une offre globale qui repose sur deux éléments, à savoir des infrastructures de haut niveau et des réseaux développés en recherche et développement, en partenariat industriel et en partenariat international.

«À travers ces deux éléments, le pays peut espérer attirer des investissements de haut niveau», a-t-il affirmé. Il a précisé que les 10 technoparks implantés dans différentes régions devraient attirer, d'ici les trois ou quatre prochaines années, la moitié des créations industrielles, soit 100 mille emplois en 2025 dont 30% de cadres.

De même, les 10 clusters en cours de développement devraient nouer un millier de partenariats industriels.