Tunisie: Etat d'alerte dans cinq gouvernorats

Moyens humains et logistiques

Au cours de cette réunion, qui a vu la présence des membres de la commission, on a présenté la situaiton agricole actuelle et le travail effectué en coordination avec les commissions régionales pour la lutte contre ces catastrophes naturelles. Samir Taieb recommandé que la commission de suivi des catastrophes soit en alerte et en réunion permanente en coordination avec les responsables des commissions régionales de développement agricole (Crda) dans les gouvernorats de Jendouba, Béja, le Kef, Siliana et Bizerte.

Tous les moyens humains et logistiques des Crda seront mobilisés en vue de soutenir les régions susceptibles d'être touchées par les perturbations climatiques. Des citernes hydriques et du matériel d'intervention seront également mis en place dans les zones exposées aux coupures d'électricité et d'eau. Dans ce contexte, le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche invite les citoyens à ne pas s'approcher des ouvrages hydrauliques comme les barrages, les lacs collinaires et les cours d'eau.

Il est conseillé, de même, pour les éleveurs de ne pas laisser le bétail à l'extérieur mais à l'intérieur des étables en les éloignant des cours d'eau. Toutes les machines agricoles doivent être regroupées au sein de la ferme en veillant à ce que les équipements soient abrités dans un endroit sécurisé. Les agriculteurs sont tenus, de leur côté, de s'assurer que les serres sont bien fixées, et ce, en prévision des vents violents.

De leur part, les pêcheurs sont appelés à faire preuve de prudence et à ne pas s'aventurer en haute mer. Des précautions sont nécessaires le temps des perturbations climatiques. A noter, cependant, que les barrages et les lacs collinaires situés dans les gouvernorats précités sont en mesure de contenir de nouvelles quantités de pluies.

légende photo : les membres de la commission de lutte contre les catastrophes en réunion.