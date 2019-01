Cote d'Ivoire: Congrès du RHDP - Des militants réagissent sur l'idée d'un autre mandat de Ouattara

L'IA a interrogé, en marge de la cérémonie d'ouverture du premier Congrès ordinaire du RHDP unifié, vendredi 25 janvier 2019 au palais des sports de Treichville, des militants au sujet d'une candidature en 2020 du président Alassane Ouattara.

Koné Mariam, militante RDR Bouaké

« Pour ce qui est d'un troisième mandat, l'avenir nous dira »

Le congrès du RHDP c'est la cohésion, c'est la paix, c'est la stabilité. Le RHDP c'est le vivre ensemble; et je souhaite que tous les autres, ceux qui sont encore réticents adhèrent au RHDP parce que c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous sommes fiers de nos hauts responsables qui ont pensé à organiser ce congrès. Le RHDP est un parti de force. Le président Alassane Ouattara a bien travaillé. Mais pour ce qui est d'un troisième mandat, je pense que l'avenir nous dira.

Kamagaté Nadoussou, RFR S/P Bouandougou département de Mankono : « Je ne peux rien dire sur la question du troisième mandat »

Ce congrès est bien venu parce que c'est un signe annonciateur de la paix définitive en Côte d'Ivoire. Et à l'issue de ce congrès, c'est le développement qui suivra, parce que tant qu'il y a la paix, le développement suivra avec le président Alassane Ouattara. Le RHDP peut beaucoup apporter au développement et les nombreuses actions depuis 2011 jusqu'à maintenant témoignent de cela. Je ne peux rien dire sur la question du troisième mandat. Mais le président travaille très bien et c'est ce qui nous encourage à toujours le suivre.

Diaby Baba, militant PDCI Renaissance Adjamé : « Moi, je ne suis pas pour un troisième mandat »

C'est un rendez-vous historique du donner et du recevoir pour apporter ce qu'il y a de mieux et sauver ce beau pays. Le président Henri Konan Bédié s'est retiré du RHDP, mais nous au PDCI Renaissance nous pensons que la solution réside dans le dialogue, c'est pourquoi nous disons qu'il ne faut pas rompre le dialogue. Donc nous voulons que le président Bédié revienne au RHDP pour qu'il puisse échanger avec son jeune frère, le président Ouattara. Moi en tant que démocrate, je ne suis pas pour un troisième mandat. Si nous ouvrons cette voie, nous allons fouler au pied l'esprit démocratique que nous voulons donner à la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il y a trop de cadres au RHDP. Je souhaite quelle que soit la beauté de ce que le président Ouattara a fait, qu'il passe la main à quelqu'un qui pourrait poursuivre son œuvre.

Kané Kassoum, cadre RDR Djekanou : « Je n'approuve pas l'idée d'un troisième mandat »

Nous ne pouvons que saluer ce congrès parce qu'il vient pour unir les enfants de Félix Houphouët Boigny. C'est un préalable à la stabilité et au développement du pays, mieux le RHDP est une condition du développement parce que nous ne parlerons plus de baoulé, de bété, de dioula mais d'Ivoiriens. Le président Ouattara a beaucoup fait, mais nous les militants de base avons été oubliés. Personnellement je n'approuve pas l'idée d'un troisième mandat du président. Lui-même a dit qu'il faut donner le pouvoir à une nouvelle génération et moi je suis de cet avis.

Ouattara Yaya, délégué départemental MFA Adiaké : « Ouattara a dit qu'il passera la main à une nouvelle génération »

Ce congrès est bien venu et c'est pour nous un objet de fierté. Ce congrès là va nous apporter la paix et la réconciliation à laquelle nous tenons tous. Parce le RHDP c'est le rassemblement de tous les ivoiriens. Depuis 2011, il n'y a pas eu de palabre, le pays est stable et c'est nous les ivoiriens qui gagnons. Depuis que le président Ouattara est aux affaires nous sentons qu'il y a du travail qui se fait véritablement. Et quelqu'un qui travaille, il faut le soutenir. Le président Ouattara est lui-même un démocrate et il tient à la démocratie. Il a dit qu'il passera la main à une nouvelle génération. C'est un homme de parole et nous lui faisons confiance.