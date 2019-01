Afrique: Pétrole et gaz - l'Afrique, continent le plus attractif en 2019

Cette année, le secteur de l'énergie évoluera dans un contexte marqué par l'intensification de la concurrence internationale. Les champions d'hier devront faire face aux prétentions exprimées par les nouvelles puissances énergétiques de la région.

Un peu partout en Afrique, d'importantes réformes ont permis d'ouvrir le secteur énergétique aux indépendants. Comme l'explique le magazine Ecodafrik, ceux-ci ont ouvert la voie en explorant et en redessinant des nouvelles frontières à travers l'Afrique. Dans les sous-régions de l'ouest et de l'est, les efforts sont en cours pour faire avancer les nouveaux projets d'exploration et de production. Les experts invitent à cet effet les observateurs à s'intéresser de plus près à certains pays comme le Sénégal, le Niger et le Kenya. En effet, les travaux d'études préliminaires sont diligentés par les autorités sénégalaises pour aboutir finalement à une décision d'investissement attendue cette année de Woodside energy et Caim energy. Au Niger, il y a le démarrage prochain d'un programme de production de cinq millions de dollars par Savannah petroleum dans le gisement pétrolifère d'Amidigh. Enfin, le Kenya devrait se démarquer avec l'ouverture du bassin sud de Lokichar par la société Tullow oil.

Selon certaines informations, de nombreux appels d'offres sont signalés dans plusieurs marchés des hydrocarbures africains tant existants que nouveaux. Cette montée de l'intérêt prouve à suffisance la place stratégique du continent en tant que nouveau point chaud de l'exploration mondiale. Les producteurs africains les mieux positionnés sont des pays comme le Gabon et le Congo. En effet, chacun des deux pays a reçu un nombre intéressant d'appels d'offres. Dans ces pays d'Afrique centrale, tout comme en République démocratique du Congo, d'ailleurs, les nouveaux codes miniers et des hydrocarbures ont connu des difficultés à entrer en application. Toutefois, l'on pourra évaluer l'apport réel des nouvelles législations sur le secteur au regard du succès des appels d'offres. Il sera possible de savoir si les investisseurs sont convaincus ou pas par ces réformes.

Autres géants du pétrole, le Nigeria et l'Angola. Selon le magazine, ces deux pays sont déterminés à initier des appels d'offre innovants au cours de cette année. Pour le Nigeria, il y a la mise aux enchères des sites de torches à gaz dans le cadre du programme de commercialisation des torchères. Quant à l'Angola, sa politique vise désormais à lancer ses appels d'offres pour les champs marginaux. Là aussi, le succès de ces offres d'appels va constituer un élément important d'évaluation de l'intérêt des investisseurs. Le Ghana, pour sa part, va lancer sa première offre officielle en mai. Ce pays est le dernier à entrer sur la scène pétrolière africaine. Déjà, seize sociétés pétrolières sont intéressées par cet appel d'offres.