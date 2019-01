Afrique de l'Ouest: UEMOA - La consommation finale demeure le moteur de la croissance dans l'Union

Le Rapport sur la Politique Monétaire dans l'UMOA -Décembre 2018 publié par la Banque centrale des états de l'Afrique de l'Ouest(Bceao) indique que la consommation finale demeure le moteur de la croissance dans l'Union, avec une contribution de 5,0 points de pourcentage à l'évolution du PIB.

L'investissement est la deuxième source de la croissance, avec une contribution de 2,3 points de pourcentage (pdp). Au total, selon l'institut d'émission, la demande intérieure contribuerait à hauteur de 7,3 points de pourcentage à la hausse du PIB au troisième trimestre 2018. En revanche, le commerce extérieur a eu une contribution négative de 0,6 pdp, après -0,5 pdp au deuxième trimestre 2018.

La consommation finale s'est accrue de 5,9%, en glissement annuel, au troisième trimestre 2018 après 5,6% un trimestre plus tôt, dans le sillage de la progression de la consommation des ménages en services, notamment de communication et de transport, ainsi qu'en produits alimentaires et énergétiques.

Les investissements dans l'UEMOA ont progressé de 8,2% en glissement annuel au troisième trimestre 2018, sous l'impulsion notamment des BTP, en rapport avec la poursuite de l'exécution de programmes de construction d'infrastructures.

Au niveau du commerce extérieur, la contribution négative à la croissance économique reflète un accroissement des importations de biens et services relativement plus important que celui des exportations de biens et services.