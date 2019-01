Madagascar: Des milliers de sinistrés après le passage de la tempête Eketsang

À Madagascar, la tempête tropicale Eketsang, qui n'était qu'une dépression tropicale, avec des vents moyens de 75km/h et des rafales atteignant 105 km/h, a d'abord touché le nord et le nord-ouest de l'île avant de poursuivre sa course sur la côte ouest du pays. Pour l'heure, le bilan provisoire des autorités malgaches fait état de trois morts et 6 600 sinistrés.

1 600 cases inondées, une cinquantaine détruites, des rivières en crue, des routes coupées ou impraticables... Depuis quatre jours, la côte ouest de Madagascar subit les dégâts causés par la tempête tropicale Eketsang. Les villes d'Ambilobe et de Diego Suarez au nord, et Morondava à l'ouest sont les plus touchées.

Nirina habite dans le centre-ville de Morondava. Ici le niveau de la mer a augmenté subitement, détruisant plusieurs habitations. Il raconte : « Il y a des inondations en ville, il y a beaucoup de dégâts. L'hôtel qui est sur la plage est ravagé. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'abris, pas de maisons ».

A Tuléar, grande ville du Sud-Ouest, peu de dégâts, mais l'eau stagne encore dans plusieurs quartiers de la ville. La tempête a maintenant quitté l'île.

Le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes indique que l'alerte cyclonique a été levée, mais il précise que les sorties en mer restent déconseillées sur les côtes sud-ouest, sud et sud-est de l'île.

La capitale, Antananarivo, a elle aussi été impactée par les pluies de ces derniers jours. Un glissement de terrain samedi dernier dans les hauteurs de la ville a fait 18 morts, ont indiqué les autorités.

La perturbation que nous suivons depuis plusieurs jours dans le Canal du Mozambique, vient d'être baptisé #EKETSANG.

Il s'agit d'une tempête modérée. Elle est actuellement en train de longer les côtes S Malgache.

La #tempête est positionnée à moins de 100 km des côtes S de Mada. pic.twitter.com/QCIVHqtCxV

L'œil du cyclone (@Firinga_le_site) 24 janvier 2019