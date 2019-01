Ile Maurice: En Inde - Bain sacré dans le Gange loin des caméras pour le PM

C'était le moment le plus attendu par le couple Pravind et Kobita Jugnauth, en Inde. Le Premier ministre et son épouse ont pris un bain considéré comme sacré dans le Gange, à Prayagraj Kumbh, hier, jeudi 24 janvier.

Ce, loin des caméras de la presse et autres. La seule photo disponible pour le moment montre le couple dans un bateau sur le Gange.

Les autorités indiennes ont pris toutes les dispositions et ont fait des aménagements nécessaires avec notamment l'installation de pontons dans l'eau pour les VVIP.

Avant de se diriger vers le Gange pour l'ablution, Pravind Jugnauth et son épouse ont entre autres participé à des prières au temple Hanuman et visité le nouveau centre de commandement et de contrôle intégré à Kumbh.

Dans une déclaration à la presse indienne, le chef du gouvernement a remercié le gouvernement indien et son homologue Narendra Modi de lui avoir fait l'honneur d'être l'invité de marque de la 15e édition du Pravasi Bharatiya Divas (PBD) à Varanasi.

Il a aussi dit apprécier les dispositions prises pour le Kumbh Mela (le plus grand rassemblement religieux au monde) et a dit que venir à Prayagraj après Varanasi était une expérience spirituelle unique pour lui, son épouse et sa délégation. Souhaitant dans la foulée des liens plus étroits avec l'Inde.

Par ailleurs, dans son édition en ligne, hier, le quotidien indien, Hindustan Times, évoque une délégation officielle de 25 personnes présidée par Pravind Jugnauth.

En outre, comme publié dans notre édition d'hier une délégation de 400 Mauriciens sont en ce moment dans la Grande péninsule, par le biais d'un forfait spécial organisé par le bureau du Premier ministre.

Ils ont participé au PBD et au Kumbh Mela. Avant de regagner Maurice le 28 janvier, ils seront aux côtés de Pravind Jugnauth pour le Republic Day de l'Inde ce samedi.